Alors que Black Ops 6 se prépare pour son lancement le 25 octobre, le prochain Call of Duty à venir en 2025 est à nouveau visé par un leak révélant et confirmant énormément de détails. La plupart avaient en effet déjà été évoqués avec plus ou moins de véracité au fil des précédents mois et se confirment donc de manière plus tangible. Un futur titre à surveiller ?

Call of Duty 2025 nous dit tout sur son futur via un leak

Les premières informations majeures relatives à Call of Duty 2025 remontent à l'année dernière, avec notamment un rapport détaillé du très bien informé Tom Hendersen pour Insider Gaming. Un peu moins d'un an plus tard, le prochain titre de la franchise fait encore l'objet d'un leak massif qui confirme ces retours. Il serait ainsi bien question d'un nouvel opus dans un futur proche. Plus précisément, l'année choisie par Activision serait 2035. Il devrait par ailleurs bien s'agir d'une suite de Black Ops 2, l'un des épisodes les plus populaires et s'étant le mieux vendus de la licence.

Ce retour vers le futur n'était pour rappel pas arrivé depuis Black Ops 4 en 2018. Après les Modern Warfare, Activision semble donc maintenant vouloir mettre le paquet sur la marque Black Ops. S'agissant de la campagne, nous devrions incarner David Mason, toujours sur le thème de l'espionnage. Tant dans sa temporalité que dans son thème, Call of Duty 2025 devrait donc apporter un petit vent de fraîcheur pour la franchise.

Ce n'est cependant pas tout ce que ce nouveau leak a révélé au sujet de Call of Duty 2025. Côté multijoueur, il serait bien question de proposer notamment des maps remasterisées de Black Ops 2 et des armes futuristes cohérentes avec un univers plaçant son intrigue en 2035. Concernant les nouvelles mécaniques, nous pourrions avoir droit au retour des boucliers humains, ainsi qu'une grande liberté de mouvements, à coups notamment de sauts muraux. Le Mode Zombies sera bien sûr également présent, avec une dynamique basée sur des rounds et la possibilité d'y jouer à 8, donc sur des maps immenses comme a priori jamais vues auparavant. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle pour confirmer ou infirmer ce leak massif relatif à Call of Duty 2025.

