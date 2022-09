Comme souvent, Call of Duty est sujet à des fuites à l'avance et cette fois le leaker Hope est de retour pour nous parler de l'épisode 2024. Ca va saigner.

L'utilisateur Twitter TheGhostOfHope vient une nouvelle fois de frapper en dévoilant ce qui pourrait bien être le sujet central de Call of Duty 2024. Vous êtes prêts ? Attention :

La campagne de COD2024 couvrira l'opération "Iraqi Freedom" et l'opération "Enduring Freedom".

La Guerre en Irak et en Afghanistan comme prochain contexte pour CoD

L'Opération Iraqi Freedom a eu lieu en 2003 et elle fut déclenchée sous les ordres du président Bush. Cela mène ensuite à la prise de Bagdad et à la capture de Saddam Hussein le 13 décembre de la même année. La suite ? La pendaison de Hussein qui a été filmée dans une base américaine. Un sujet qui risque d'être complexe à traiter pour Call of Duty.

Plus large, l'Opération Enduring Freedom couvre en fait ce que l'on appelle grossièrement la Guerre en Afghanistan même si celle-ci se déroule de manière conjointe aussi sur la Corne de l'Afrique, au Kirghizistan, aux Philippines et dans le Sahel pour tenter de lutter contre le terrorisme. Il s'agit des conséquences directes des attentats du 11 septembre 2001 et de la traque de Ben Laden. La première opération débute dès le mois d'octobre 2001.

Sujet très délicat, certains s'offusquent déjà sur Twitter du futur potentiel traitement de ce Call of Duty 2024. Il s'agit d'un sujet extrêmement politique qui est en plus encore très frais dans la mémoire de beaucoup, notamment des soldats eux mêmes.

Cela n'est pas sans rappeler Six Days in Fallujah qui avait eu quelques soucis de cet ordre lors de son annonce.