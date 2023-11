La série Call of Duty, pilier du jeu vidéo, s'apprête à accueillir un nouvel épisode. Effectivement, les rumeurs actuelles indiquent que Treyarch est en train de développer un nouveau jeu de la série Black Ops. Cette fois-ci ancré dans un autre contexte historique, et dont la sortie est envisagée pour 2024. Que sait t-on exactement ?

Call of Duty Black Ops Gulf War

Selon Windows Central, Treyarch se prépare à dévoiler cette nouvelle entrée Call of Duty dans la série Black Ops. Le média affirme, sur la base de multiples sources, que ce nouveau Black Ops est prévu pour 2024 et se concentrera sur la CIA pendant la Guerre du Golfe. Ce scénario pourrait amener les joueurs à explorer le conflit de 1990 entre l'Irak et les États-Unis.

Windows Central ajoute que le jeu pourrait marquer le retour des Zombies en mode round-based. Et qu'Activision envisage une période d'accès anticipé plus longue pour ceux qui précommandent ce nouveau Black Ops. Une occasion, aussi d'avoir plus de retours et potentiellement d'avoir un lancement plus propre...

Une approche traditionnelle et petit point Histoire

En fait, ce nouveau titre Black Ops basé sur la Guerre du Golfe s'éloignerait des technologies militaires actuelles et futures au profit d'une approche plus traditionnelle. Typique des premiers jeux Black Op. Pour rappel, la Guerre du Golfe, souvent appelée la Première Guerre du Golfe, est un conflit majeur qui s'est déroulé de 1990 à 1991. Elle a impliqué une coalition de forces internationales. Menée principalement par les États-Unis, contre l'Irak, dirigé à l'époque par Saddam Hussein.

En bref, l'offensive militaire de la coalition a débuté le 17 janvier 1991 avec une campagne aérienne massive, nommée Tempête du Désert. Visant à désactiver l'infrastructure militaire et de commandement irakienne. Après plusieurs semaines de bombardements, une offensive terrestre a été lancée le 24 février, libérant rapidement le Koweït en quelques jours. La promesse d'un changement de ton ?

En effet, étant donné que l'action se déroule dans les années 90, la technologie y est naturellement bien différente. Cela pourrait se refléter de manière intéressante dans le jeu. Ce qui serait parfait pour les joueurs lassés de la surabondance de technologies modernes, tant en multijoueur qu'en solo.

Si ces informations se confirment, ce projet sur la Guerre du Golfe représenterait le temps de développement le plus long jamais consacré par Treyarch à un titre Call of Duty. Récemment, le studio a contribué à Modern Warfare 3. Notamment avec son mode Zombies en monde ouvert, qui a attiré de nombreux nouveaux joueurs.