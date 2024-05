À quand la révélation de Call of Duty 2024 ? Après les rumeurs sur le monde ouvert et l'époque, un nouveau leak donne des indices supplémentaires. Il s'agirait bien de Black Ops 6.

Comme chaque fois à cette période de l'année, le FPS d'Activision fait l'actualité. Même s'il y a eu des ratés, l'éditeur a souvent choisi le mois de mai pour dévoiler ou du moins teaser les prochains jeux de sa licence phare. Tout le monde s'attend donc à ce que Call of Duty 2024 soit prochainement officialisé. Mais est-ce que ce sera le cas ? L'étau semble se resserrer avec ces nouvelles découvertes, mais rien n'est encore sûr à 100%.

Call of Duty Black Ops 6 Gulf War annoncé en mai ?

Call of Duty Modern Warfare 3 est loin d'avoir convaincu et s'apparente davantage à un gros DLC qu'à un vrai jeu complet inédit avec son lot de nouveautés. Activision va donc devoir mettre les bouchées doubles pour faire oublier ce raté et réconcilier les fans avec la licence. Et selon les rumeurs, l'éditeur serait prêt à prendre un énorme risque avec un épisode en monde ouvert. Alors même que les missions plus ouvertes de Modern Warfare 3 ont été critiquées par les joueuses et les joueurs.

La différence avec MW3, c'est que le jeu serait intégralement pensé pour cette approche. D'après les bruits de couloir, Call of Duty 2024 pourrait ressembler à la franchise Far Cry d'Ubisoft, et se déroulerait pendant la Guerre du Golfe. Cet opus mettrait notamment en scène l'Opération Tempête du Désert menée contre l'Irak par les États-Unis. Jusque-là, aucun nom définitif n'a été donné, mais le jeu pourrait s'intituler Call of Duty Black Ops 6: Gulf War ou Black Ops 6 tout court. Sur l'image ci-dessous, qui a été dataminée via le dernière mise à jour de Warzone, on peut voir « Sally 6 » sur le canon du pistolet.

En plus de cette trouvaille, il y a une autre référence qui mène sur la piste d'une révélation proche. Les fichiers du patch contiennent des lignes de code avec la mention « s3_cerberus_reveal », Cerberus étant le nom de code pour ce CoD 2024. Selon toute vraisemblance, le jeu pourrait faire ses débuts dès le mois de mai, mais ne serait vraiment dévoilé qu'en juin prochain lors du Xbox Showcase 2024.

Crédits : CharlieIntel.

Le mode Zombies disponible en avance ?

Ce Call of Duty Black Ops 6: Gulf War aurait déjà une fenêtre de sortie prévue en octobre 2024, et ferait revenir l'indispensable mode Zombies avec des rounds. Et il y a une information de taille à son sujet. Si l'on en croit les sources de Windows Central, Activision pourrait offrir à un accès anticipé de plusieurs semaines, et pas uniquement de plusieurs jours, à toutes celles et ceux qui précommanderont le titre. Enfin, l'internaute Charlie Intel a partagé un autre leak qui implique l'opérateur Frank Woods. Le personnage pourrait visiblement faire son retour avec Black Ops 6 en tant que bonus de précommande.