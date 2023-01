En plus de Fortnite, PUBG et PUBG Mobile continuent tranquillement leur petit bonhomme de chemin. Et la version pour smartphone s'offre tout simplement l'un des acteurs chinois les plus connus au monde : Bruce Lee. C'est ainsi qu'une collaboration vient de naitre entre le Battle Royale The Bruce Lee Family Company, qui gère l'image de la star depuis sa mort en 1973.

Bruce Lee vous fait un low kick

C'est donc ainsi que la communauté PUBG Mobile va pouvoir découvrir à partir du 10 janvier prochain L'épreuve de force martiale, au sein de la mise à jour 2.4 qui inclura du contenu inspiré de l'acteur dans plusieurs maps du jeu. On y trouve notamment plusieurs objets cosmétiques, comme des chapeaux et des ensembles de tenue, dont la plus célèbre d'entre elle, à savoir la combinaison jaune du long métrage Le Jeu de la mort.

Vincent Wang, responsable de l’édition de PUBG Mobile explique :

En tant qu'une des stars les plus influentes et les plus connues du 20ème siècle, beaucoup de joueurs de PUBG MOBILE sont de grands fans de lui. Nous sommes incroyablement fiers d'honorer son héritage, en apportant de nombreux éléments de sa signature et de sa personnalité dans le jeu. J'espère que ce partenariat offrira une expérience incroyable aux joueurs de PUBG MOBILE comme aux fans de Bruce Lee.

Dennis Chang, directeur associé de The Bruce Lee Family Company précise lui :

Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'annoncer notre nouveau partenariat avec PUBG MOBILE, l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde. Alors que les communautés mondiales de jeux en ligne continuent de croître à des niveaux sans précédent, nous avons la chance d'avoir trouvé un tel partenaire de collaboration en PUBG MOBILE, qui a été à l'avant-garde de la tendance de croissance phénoménale des jeux mobiles et qui a créé un jeu aussi passionnant et innovant qui résonne vraiment avec la fanbase de Bruce Lee.

Elle est pas belle la vie ?