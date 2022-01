Les rôlistes et autres stratèges savent qu'ils retrouveront cette année Tomoya Asano aux commandes du très attendu Triangle Strategy. Mais le producteur de la série Bravely Default s'est permis d'aller un peu plus loin.

Comme la plupart de ses contemporains et confrères, le célèbre patron éponyme de la Team Asano s'est plié à l'exercice de la carte de vœux, histoire de bien commencer l'année 2022... quitte à surprendre. Via le compte officiel de la série Bravely Default, le producteur a en effet laissé entendre que les prochains mois pourraient être plus animés que prévu :

\Bonne année/ Le travail reprend à partir d'aujourd'hui. En plus de Triangle Strategy, nous prévoyons d'annoncer et de sortir plusieurs titres cette année. Restez à l'écoute ! Merci pour vos nombreux messages concernant les fêtes de fin d'année et le Nouvel An. m_ _m Toute l'équipe continuera à faire de son mieux. Asano

La curiosité est un Bravely Default

Paf, le mot est lâché comme un pavé dans la mare : plusieurs jeux de la Team Asano pourraient donc sortir en 2022, quand bien même seul le T-RPG Triangle Strategy serait attendu. Le retour de Bravely default semble peu probable, puisqu'Asano déclarait il y a une poignée de semaines :

En ce qui concerne la suite de Bravely Default, nous n'en sommes qu'à l'étape de la planification, et je pense que le développement devrait prendre encore trois à quatre ans.

Les regards se tournent alors logiquement vers Octopath Traveler, l'autre série à succès d'Asano, mais ses déclarations de l'automne 2020 affirmait qu'une suite au RPG de 2018 ne pourrait pas être évoquée "avant un bon bout de temps". Allons bon.

Mais il ne faudrait pas trop vite oublier que Masaaki Hayasaka, le producteur d'Octopath Traveler, est désormais aux commandes du remake d'un J-RPG culte d'entre les J-RPG cultes : Dragon Quest III HD 2D. Le jeu annoncé en 2021 par Yuji Horii himself n'a pas encore été daté de près ou de loin. Pourrait-on (re)découvrir l'épisode préféré des rôlistes nippons l'année de ses 33 ans ? Nous ne pouvons que l'espérer... À moins que la surprise ne soit totale !

Qu'espèrez-vous de la part de la Team Asano ? Faites-nous part de vos pronostics au tour-par-tour dans les commentaires ci-dessous !