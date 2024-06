Le Summer Game Fest 2024 a encore été le théâtre de belles annonces, notamment pour les joueurs Xbox. La firme de Redmond a clairement frappé un grand coup avec une conférence comme on n’en avait pas vu depuis un moment de son côté. Les abonnés Xbox Game Pass ont donc pu découvrir un aperçu des futures exclusivités qui rejoindront le catalogue du service dès leur sortie comme Call of Duty Black Ops 6, Gears of War 6 ou encore le nouveau Fable pour ne citer qu’eux. Il faudra clairement s’armer de patience pour certains d’entre eux, mais d’ici là ils auront de quoi s’occuper pour passer le temps. Preuve en est avec la seconde vague d’ajouts du Xbox Game Pass de juin 2024 qui vient fraîchement d’être annoncée.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de juin 2024

En attendant l’arrivée des prochaines grosses cartouches, le Xbox Game Pass poursuit sa routine. Dès aujourd’hui, les abonnés peuvent plonger dans l’univers de Still Wake the Deep, dernière production des créateurs d’Everybody’s Gone to the Rapture ou encore Dear Esther. Un jeu horrifique à la première personne prenant place en 1975 alors qu'une catastrophe frappe une plateforme pétrolière écossaise. Vous devrez tenter de sauver votre équipage d’horreurs venues d’un autre monde, défiant votre réalité et toute logique. Cette toute nouvelle sortie a reçu un très bon accueil de la presse et les abonnés au Xbox Game Pass vont désormais pouvoir se forger leur avis.

La rumeur voulait qu’EA FC 24 change d’équipe après avoir porté le maillot du PS Plus… et ça n’a pas loupé. La simulation de foot sera bien l’une des vedettes de cette seconde vague du Xbox Game Pass de juin 2024 et elle sera accompagnée d’une poignée d’autres jeux :

Still Wakes the Deep (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) - dispo

My Time at Sandrock (Cloud, Console, PC) – 19 juin

Keplerth (PC) – 20 juin

EA Sports FC 24 (Cloud, Console, PC) EA Play – 25 juin

SteamWorld Dig (Cloud & Console) – 26 juin

SteamWorld Dig 2 (Console & PC) – 26 juin

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 27 juin

Les jeux sortants du XGP

Comme toujours, ces nouvelles arrivées s’accompagneront de sorties. Le 31 mai, ce seront donc cinq nouveaux jeux qui quitteront le catalogue, dont High on Life, le bébé complètement barré et irrévérencieux du co-créateur de Rick & Morty. Les abonnés qui souhaiteraient garder un ou plusieurs des malheureux sortants profiteront d’une remise de 20% sur chacun d’entre eux. Voici les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass à la fin du mois :