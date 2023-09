Borderlands est la licence iconique des looter-shooter, mais une licence légendaire dans le jeu vidéo. Pour certains, il est même important d’avoir fini un voir plusieurs de ces jeux pour sa culture vidéoludique, c’est dire l’importance de la franchise signée Gearbox. Mais la licence n'est pas qu'une fournée de shooter looter déjantés. Il y a un peu moins d’un an sortait New Tales from the Borderlands, un point and click qui reprenait les codes de son prédécesseur Tales from the Borderlands mais avec cette fois aux commandes, Gearbox et non Telltale. Avec ce dernier épisode sorti, la série compte pas moins de 6 épisodes entre les 3 principaux et les spin-offs. Sans compter les DLC de chacun faisant du titre une collection importante pour ceux voulant se plonger dans cet univers.

Borderlands, la collection ultime... ou pas

Il y a peu, Gearbox et 2K Games ont annoncé la Borderlands Collection : Pandora’s Box, une collection regroupera les six titres principaux ainsi que tous leurs DLC. Ainsi, Borderlands, Borderlands 2, The Pre-Sequel, Tales From the Borderlands, Borderlands 3 et New Tales from the Borderlands seront disponibles pour al bagatelle de 150 euros. Pour les impatients, une offre de lancement sera proposée faisant tomber la collection à environ 60 euros. Tout est dispo en verison numérique uniquement dès aujourd'hui sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Mais 2K Games et Gearbox Software ne s’arrêtent pas là puisqu’il est possible d’avoir des remises sur la Borderlands Collection : Pandora’s Box si vous détenez déjà certains jeux :

Sur Xbox : Les joueurs ayant déjà une copie de n’importe quel jeux proposé dans la collection, que ça soit sur Xbox Series ou Xbox One, le Microsoft Store proposera immédiatement une remise de 30 euros sur le prix du pack Pandora.

Sur Steam : Les joueurs ayant déjà un jeu de la collection ne paieront que les jeux présents dans la collection. Cela sera visible donc directement sur le page de Borderlands Collection : Pandora’s Box.

Sur PlayStation : Les joueurs possédant une version physique ou digitale de Borderlands: Game of the Year Edition ou Borderlands: The Handsome Collection pour PS4 ou, une version digitale ou physique du jeu Borderlands 3 (PS4 ou PS5) devront lancer un des jeux cités. Une fois en partie, il sera donné des instructions à suivre pour bénéficier d’une remise de 30 euros.

Le grand absent de la collection

Même si la collection parait avantageuse, sortir 150€ de sa poche n'est pas donné à tout le monde. En plus, Tiny Tina’s Wonderlands, dernier opus de la franchise, n'est même pas compris dans le lot. Pourtant, ça aurait pu être la cerise sur le gâteau. Pour rappel, Tiny Tina’s est un gros stand-alone sorti en mars 2022 qui a renouvelé un peu la série avec un décor d’heroic-fantasy dans une sauce jeu de rôle inspiré du DLC du deuxième opus. Sans casser la baraque, le jeu a su faire bonne impression à sa sortie, il a lui aussi reçu de quelques DLC dans la foulée. Malheureusement, le jeu ne fait pas partie de la collection Pandora. Notez par ailleurs, qu'une réédition ultime du troisième épisode et tous ses DLC, est prévue pour la fin de l'année. Quant au quatrième épisode, on l'attend.