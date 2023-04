Si vous avez envie d'un contenu Borderlands totalement nouveau à découvrir, on a ce qu'il faut pour vous et le tout est en plus entièrement gratuit.

Vous avez terminé Borderlands Tiny Tina's et vous avez envie de vous mettre un contenu neuf sous la dent ? Pas de panique on a ce qu'il faut pour vous. Pour mémoire ce quatrième épisode (qui n'est pas Borderlands 4) de la saga Borderlands est sorti en mars 2022. Dans celui-ci vous incarnez une version plus jeune de Tina, l'un des personnages les plus populaires de la série. C'était d'autant plus une surprise que Tina était autrefois un personnage non-joueur. EN quelque sort le jeu vous permet de passer de l'autre coté du miroir.

Pour le reste pas vraiment de dépaysement et le système de combat de Tiny Tina's est similaire à celui des autres jeux Borderlands. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de personnages jouables, chacun ayant des compétences et des capacités uniques.

Une "extension massive" totalement gratuite pour Tiny Tina's

Si vous avez fait le tour du jeu, en long, en large et en travers sachez que pouvez profiter de Wonderlands Redux. Qu'est ce que c'est ? Il s'agit d'un mod pour Borderlands Tiny Tina's sous forme d'extension qui se présente un peu comme une refonte complète du jeu lui-même, promettant aux joueurs de nouveaux boss à combattre, des ennemis plus coriaces, plus de butin à accumuler, etc. Et cerise sur le gâteau, c'est entièrement gratuit.

Vous pouvez retrouver le trailer de lancement dans le tweet officiel du mod ci-dessous :

Comme vous pouvez le découvrir dans les extraits de gameplay, ce ne sont pas seulement les ennemis et le monde qui sont modifiés via Redux mais aussi le personnage du joueur en lui même. Avec par la exemple la possibilité de faire un double saut, permettant ainsi de revoir le rythme du jeu dans son exploration. C'est plus rapide, plus fluide, plus vif et plus incisif. Déjà plus de de 10 000 joueurs ont téléchargé ce nouveau mod pour Borderlands et visiblement la qualité semble être au rendez-vous.

Borderlands 4, c'est quoi la suite ?

Il est possible que Borderlands 4 soit en développement, mais pour le moment, il n'y a pas d'information concrète sur une éventuelle date de sortie. Il faudra probablement attendre une annonce officielle de Gearbox Software ou de son éditeur 2K Games pour en savoir plus sur l'avenir de la franchise. Le mod ci-dessus est donc un très bon moyen de patienter pour tous ceux qui sont fans de la saga.

Qa'attendez-vous d'un potentiel Borderlands 4 ?