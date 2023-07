Depuis la sortie du premier opus en 2009, la saga Borderlands a multiplié les épisodes, les compilations et les spins-off pour le plus grand bonheur des fans. Avec ses FPS déjantés à l'humour unique, Gearbox Software a montré tout son savoir-faire, même si le dernier jeu en date, Tiny Tina's Wonderlands, n'a pas autant convaincu que les opus principaux. Quoi qu'il en soit, Gearbox et 2K Games, éditeur de la franchise, comptent vraisemblablement continuer à exploiter la licence, comme le montre ce leak qui laisse penser qu'un nouveau projet pourrait débarquer très prochainement.

Bientôt une bonne nouvelle pour les fans de Borderlands ?

Gematsu a découvert que le FPB, l'organisme sud-africain de classification des films et jeux vidéo, avait enregistré un certain The Borderlands Compilation : Pandora’s Box. La compilation interdite aux moins de 18 ans arriverait à une date ultérieure sur consoles et PC. Il y a fort à parier que ce projet existe réellement étant donné qu'il est entouré de nombreux autres jeux déjà annoncés... et d'un mystérieux titre nommé Origination de Bandai Namco.

En tout cas, on peut dire que Gearbox et 2K Games aiment les compilations. Il s'agirait de la troisième de la saga après Borderlands : The Handsome Collection et Legendary Collection. On imagine que cette fameuse collection Pandora's Box pourrait inclure Borderlands 3 en plus des précédents jeux de la série. En revanche, il semble peu probable que Tiny Tina's Wonderlands, sorti en mars 2022 seulement, y soit intégré, mais nous ne somme pas à l'abri d'une bonne surprise. Espérons simplement que cela ne fasse pas grimper en flèche le prix de The Borderlands Compilation : Pandora’s Box si c'est le cas.

Une autre piste possible qui expliquerait l'arrivée de cette compilation pourrait être l'intégration de Tales from the Borderlands and New Tales from the Borderlands, les aventures narratives créées par l'expert du genre, Telltale. 2K Games devrait très certainement communiquer sur The Borderlands Compilation : Pandora’s Box dans les prochains mois. Dans le même temps, le public attend toujours des nouvelles officielles du film adapté du premier épisode réalisé par Eli Roth.