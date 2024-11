Dans le monde du jeu vidéo, certaines histoires dépassent les pixels et les consoles. Celle de Caleb McAlpine en est un parfait exemple. Fan inconditionnel de Borderlands, Caleb, atteint d’un cancer de stade 4, a récemment vécu une expérience unique : jouer à une version en développement de Borderlands 4.

Une initiative pleine d’humanité autour de Borderlands 4

Après que son histoire ait touché la communauté, Gearbox Software a décidé de répondre à son appel. Le studio a invité Caleb et un de ses amis à visiter leurs locaux. Vol en première classe, hébergement de luxe et rencontres avec les développeurs, tout a été organisé pour lui offrir un moment inoubliable.

Sur place, Caleb a eu l'opportunité de jouer à une version en cours de développement de Borderlands 4. Et son verdict est clair : « C’était incroyable ! ». Dans un message partagé sur Reddit, il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont rendu cette expérience possible.

Je ne sais pas si je serai encore là quand le jeu sortira, mais je veux remercier tout le monde pour votre soutien. Ce moment était tout simplement exceptionnel.

Borderlands pas pour tout de suite

Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là. Caleb et son ami ont été logés à l’Omni at The Star. Un hôtel prestigieux situé au siège des Dallas Cowboys. L’hôtel leur a même offert une visite VIP des installations, un clin d'œil bienvenu pour Caleb, fervent supporter des Detroit Lions.

Avec humour, il a raconté avoir profité de l’occasion pour taquiner ses hôtes sur la rivalité entre les deux équipes. Pour les fans de la saga, Borderlands 4 est déjà un titre très attendu. Pour rappel, Take-Two Interactive a confirmé une sortie pour Borderlands 4 au cours de l'exercice fiscal 2026, qui s’étend d'avril 2025 à mars 2026. Le tout sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC

L’histoire de Caleb rappelle à quel point les jeux vidéo peuvent être plus qu’un simple divertissement. Ils rassemblent des communautés et, parfois, changent des vies. Le geste de Gearbox montre aussi que derrière les grandes entreprises, il y a des personnes prêtes à faire preuve d’humanité et de générosité.

Source : Caleb/Reddit