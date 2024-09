Après un premier teaser d'annonce à la Gamescom 2024 laissant miroiter le retour de Lilith et toujours plus de psychos, Borderlands 4 a profité de la PAX West pour partager de nouveaux détails. Outre des nouvelles images officielles, le directeur créatif en chef, Randy Varnell, s'est fendu d'infos qui devraient rassurer les fans de la franchise looter-shooter iconique.

Pas de repos pour les brutasses dans Borderlands 4

Comme tout jeu de la licence qui se respecte, Borderlands 4 nous permettra d'incarner des Chasseurs de l'Arche. S'il paraît évident que ce nouvel opus va en proposer, Randy Varnell a apporté quelques précisions à cet égard. « Quand on s'intéresse aux Chasseurs de l'Arche, la première question qu'on se pose est 'quels fantaisies les joueurs envisagent et que l'on peut explorer ?'. Avec Roland et Axton, nous avions des personnages avec un gameplay typiquement FPS. Les Sirènes étaient quant à elles là pour parler aux adeptes de la magie façon SF. Mais Amara dans Borderlands 3 est venue secouer les habitudes avec une approche portée sur le corps-à-corps ».

Les Chasseurs de l'Arche que nous pourrons incarner dans Borderlands 4 devraient donc proposer de tous nouveaux archétypes encore inexplorés dans la franchise. « Nous pensons qu'il est important de changer les choses à chaque jeu, et non se reposer sur ses lauriers, malgré des propositions en apparence similaires », ajoute Randy Varnell. Après Tiny Tina's Wonderlands, le quatrième opus canonique pourrait également davantage explorer son côté RPG.

Un looter-shooter plus orienté RPG, mais pas trop non plus

« J'étudie toujours nos personnages et tâche de comprendre la gestion de leurs compétences et leur pouvoir unique. Faut-il le lancer et passer à autre chose ? Une telle approche est simple et efficace. Mais peut-on aussi exploiter au mieux notre personnage quand il faut gérer ce pouvoir ? Il est important pour nous de proposer des alternatives qui plairont à tout type de joueurs, sans non plus rendre le tout trop compliqué ». Sur le papier, Gearbox entend donc proposer un Borderlands 4 à la hauteur de grosses attentes, après un troisième opus solide niveau gameplay, mais un peu en retrait s'agissait de l'histoire. Patience est toutefois de mise pour véritablement voir Borderlands 4 en action, avec une sortie prévue pour l'heure courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, avec un multijoueur multiplateformes d'ores et déjà acté.

Source : Games Radar