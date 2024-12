C’est certainement l’un des jeux les plus attendus de 2025, et il y en a un bon paquet mine de rien, Borderlands 4 s’apprête à faire l’annonce que beaucoup de fans attendent depuis un bail. Cette fois c’est bon, le jeu nous donne rendez-vous et ça arrive très, très vite.

Borderlands 4 nous donne rendez-vous pour une grande annonce

Si vous suivez un peu les infos concernant notre medium, vous savez que dans quelques jours se tiendra l’un des plus gros événements de l’année, les Game Awards. La soirée la plus importante de la fin d’année récompensera les jeux les plus marquants de l’année dans différentes catégories, mais aussi les acteurs et personnalités majeurs de l’industrie. C’est aussi l’occasion pour de nombreux éditeurs et studios pour faire de bonnes grosses annonces. Et devinez qui vient de confirmer qu’il sera de la partie ?

Borderlands 4 sera aux Game Awards 2024. Le FPS coopératif hyper attendu a confirmé sa présence lors de la soirée de Geoff Keighley et nous prépare une belle surprise. Pour sûr, il va y avoir du gameplay de ce Borderlands dit le plus ambitieux à ce jour, rien que ça. Le studio mise vraiment beaucoup sur son poulain qui est attendu au cours de l’année prochaine. Pas de date précise pour le moment malheureusement, mais elle pourrait bien elle aussi être annoncée lors de la cérémonie. Plus que quelques jours à patienter pour en avoir le cœur net. Rendez-vous donc aux Game Awards 2024 dans la nuit du 12 au 13 décembre à partir d’1h30 heure française.