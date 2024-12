2025 va faire mal, très mal. Le nombre de sorties est pour l’heure vertigineux et parmi les grands noms à venir, il y a Borderlands 4. En 2019, la licence est revenue en grande forme avec un troisième épisode plutôt très apprécié. Depuis elle s’est fendu d’un spin-off, Tiny Tina’s Wonderland, très sympas à défaut d’être transcendant, et d’un film, qui a fait un bide monumental malgré son casting cinq étoiles. Ce quatrième épisode est donc bienvenu et très attendu. Il sera disponible dès l’année prochaine et promet déjà une aventure déjantée, mais également le retour de fonctionnalités très appréciées.

Borderlands 4 nous donnent que d'excellentes nouvelles

Borderlands 4 espère bien nous dépayser. On retrouvera des visages connus, on en a vu quelques-uns dans la première bande-annonce de gameplay diffusée lors des Game Awards 2024. Pour le coup, si les fans attendent impatiemment la suite, cette première présentation du jeu n’a pas convaincu tout le monde. Pas de nette évolution graphique, malgré un travail évidemment sur les détails par exemple, et un sentiment malheureux de déjà vu. Lorsqu’on commence à ressentir ça sur une simplement bande-annonce, ce n’est jamais vraiment rassurant. Mais qu’à cela ne tienne on pourra prochainement se faire une idée plus précise de ce que ça va donner puisque Borderlands 4 se montrera dès le début de l’année prochaine avec du gameplay. C’est acté. On n'a pas encore de date, mais le rendez-vous est donné.

Le jeu a profité de cette nouvelle pour nous faire une autre annonce : le retour de deux fonctionnalités très appréciées pour jouer avec des potes. Pas de barrières, pas de frontières, Borderlands 4 sera entièrement crossplatform et vous permettra donc de jouer avec vos amis peu importe la plateforme. En supplément, pour les adeptes des soirées canapé, le jeu sera jouable en coopération locale jusqu’à deux joueurs en écran scindé. Sur le papier donc, Borderlands 4 vise à séduire ses fans, on espère maintenant qu’il arrivera à transformer ça sur le long terme. Verdict l’année prochaine sur PS5, Xbox Series et PC.

source : playstation blog