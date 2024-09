Pour célébrer l'annonce de Borderlands 4 à l'occasion de la Gamescom 2024, Gearbox a mis à contribution la communauté pour débloquer une véritable pluie de butin sur les précédents opus. Celle-ci n'a pas trainé, et un code est désormais à disposition pour récupérer littéralement une tonne de contenu.

Loot shower pour fêter l'arrivée prochaine de Borderlands 4

À l'occasion de la PAX West, Randy Pitchford, président de Gearbox, s'est fendu d'un message avec une mystérieuse énigme à résoudre pour les fans de la célèbre licence looter-shooter. Beaucoup pensaient au départ qu'il s'agissait d'un moyen de connaître exactement la date de sortie de Borderlands 4, attendu courant 2025. Tel n'était finalement pas le cas, mais la récompense valait quand même clairement l'effort.

Sur X.com, @40_BaySt a réussi à déchiffrer ce message, qui s'est révélé être un code SHiFT, pour rappel utilisé sur les précédents jeux pour ouvrir des coffres dans le hub. Randy Pitchford a félicité le fan et a précisé que ledit code est le plus profitable jamais partagé par Gearbox. Il permet en effet d'obtenir 50 clés d'or et 10 clés diamant. Ces clés peuvent être utilisées afin de recevoir une généreuse quantité de butin via les coffres susmentionnés, et ce pour tous les précédents opus, comme l'a précisé le patron de Gearbox, en attendant Borderlands 4. Le code SHiFT est le suivant : SXFBT-39953-J33TT-3T333-KSHW6.

D'ici à ce que les joueurs aient épuisé leurs clés sur ses grands frères, Borderlands 4 continue son bonhomme de chemin chez Gearbox. Également présent à la PAX West, celui-ci a notamment partagé de nouvelles images officielles et infos rassurantes. Le studio semble déterminé à faire en sorte que cette suite soit à la hauteur d'énormes attentes, après Borderlands 3 et le spin-off plus orienté RPG Tiny Tina's Wonderlands. Rendez-vous courant 2025 pour voir si Borderlands 4 marquera bien le retour en grande forme de la célèbre franchise looter-shooter.

Source : X.com