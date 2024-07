Borderlands s’apprête à s’offrir un joli coup de com’ avec l’arrivée du film éponyme dans les salles obscures le 7 août 2024 en France. Les adaptations sur petit écran ont donné un joli coup de pouce à leurs œuvres originales, en attestent les pics que les jeux Fallout et The Last of Us ont connus après la diffusion de leurs séries respectives. On s’en doute, Gearbox espère suivre la tendance et va surfer dessus prochainement. Borderlands 4 est un secret de polichinelle à ce stade et la suite devrait s’annoncer sous peu.

Borderlands 4 annoncé à la Gamescom ?

C’est encore ce bon vieux Randy Pitchford qui vend la mèche. Jamais le dernier pour jouer avec le petit cœur des inconditionnels de la franchise, le patron de Gearbox est revenu à la charge concernant Borderlands 4. Avec la sortie imminente du film, on se doute que l’annonce du prochain épisode est imminente et elle pourrait arriver plus tôt que prévue. « Je n’ai pas vraiment caché que l’on bossait sur plusieurs projets et que nous travaillons sur de grandes choses. Je suis certain que nos fans vont être vraiment, vraiment ravis heureux lorsque l’on va annoncer notre prochain jeu. Et je peux vous dire qu’on ne les fera pas attendre très longtemps avec cette annonce », a déclaré Pitchford au micro de Gamesradar+ au sujet de l'avenir de la licence Borderlands.

Naturellement, les regards sont tournés vers la Gamescom et sa cérémonie d’ouverture qui se tiendra dans la soirée du 20 août. On imagine que Gearbox préférera battre le fer tant qu’il est encore chaud et que le film est toujours dans les esprits. Borderlands 4 devrait bel et bien être la prochaine entrée dans la franchise, mais les choses semblent également bien engagées pour une éventuelle suite de Tiny Tina’s Wonderlands. Randy Pitchford estime en effet qu’il « est raisonnable d’en attendre davantage » pour ce spin-off, qui a fait un meilleur démarrage que le tout premier épisode de la licence.

Lilith dans Borderlands 3

