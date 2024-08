Neuf ans après sa sortie exclusive sur PS4, Bloodborne semble être condamné à la Nuit éternelle aux yeux de Sony. FromSoftware ne serait pas contre l'idée de retourner dans cet univers eldritchien qu'il aime tant, mais ses mains semblent hélas liées. Qu'à cela ne tienne, des fans se sont donnés comme mission de développer leur propre version d'un Remaster digne de ce nom.

Bloodborne remis au goût du jour grâce à des fans

C'est en tout du moins le cas de Fromsoftserve, un moddeur bien connu pour les jeux du talentueux et réputé studio japonais. Celui-ci a en effet travaillé notamment sur des remasters de Dark Souls 1 et 3, ainsi que sur Sekiro. Il s'est également fendu de mods pour améliorer les performances sur Elden Ring et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde. Restait donc à ajouter sur son tableau de chasse le très populaire Bloodborne, plus délicat à remasteriser du fait de son exclusivité sur PS4.

Pour cela, Fromsoftserve doit passer par l'encore précoce émulateur shadPS4. Celui-ci en est encore à ses balbutiements. Il est toutefois capable de faire tourner Dark Souls Remastered, qui utilise le même moteur que Bloodborne. Le moddeur entend donc profiter des avancées de cet émulateur PS4 pour améliorer le titre à tous les niveaux : textures plus détaillées, ombres dynamiques, reflets améliorés, et autres, et le tout a priori (enfin) à 60 FPS.

Même si la route vers ce Remaster officieux de Bloodborne s'annonce ardue et longue, Fromsoftverse a partagé une première vidéo pour aider les fans à patienter. Nous pouvons y voir une première ébauche de ce que pourrait donner le centre de Yarnham remis au goût du jour. On lui souhaite bien du courage dans cette Chasse vertueuse.

Source : Fromsoftverse sur YouTube