Cela fait maintenant presque dix ans que Bloodborne a fait le bonheur de la PS4 et que ce titre unique de FromSoftware est dans un triste état de torpeur. De nombreux fans en manque ont donc pris sur eux de se fendre de leurs propres créations maison autour de ce titre emblématique. Entre Demake PS1 ou adaptations à la sauce Mario Kart ou Diablo-like, le plus remarquable en la matière est le Remaster officieux de fromsoftverse. Celui-ci est revenu dans un bluffant montage sur ses énormes progrès pour remettre le jeu iconique au goût du jour.

Un Bloodborne Remaster fait par un fan plus vrai que nature ?

La semaine dernière, nous vous parlions du Bloodborne Remaster Project de fromsoftverse, qui célébrait son entrée en version 0.8. Le talentueux développeur avance donc sûrement mais sûrement vers une version finale de ce projet qui lui tient visiblement très à cœur. Pour marquer la fin d'année 2024, il s'est fendu d'un montage mettant en lumière l'étendue de son travail et de ses progrès sur cette titanesque entreprise.

Nous le voyons ainsi évoluer dans différents décors iconiques de Bloodborne, plus beaux que jamais. Dire qu'une seule personne a pu réaliser ce tour de force est un exploit qui mérite amplement d'être salué. À noter que son remaster officieux est techniquement d'ores et déjà jouable, même dans sa version non finalisée. Pour cela, il faut cependant passer par l'émulateur ShadPS4, et bien sûr détenir une copie du jeu original, au risque d'être passible de sanctions pour piratage.

Cela laisse en tout cas rêveur quant à ce que pourrait donner un remaster ou remake officiel de Bloodborne, qui continue de cruellement se laisser désirer. Malgré de nombreux signes contraires, PlayStation n'a visiblement pas oublié cette licence, en référence à sa vidéo visant à célébrer ses 30 ans. Puisque le géant japonais s'est récemment fendu d'une « alliance d'affaire » avec Kadokawa, propriétaire de FromSoftware, peut-être qu'un nouvel espoir est permis autour de Bloodborne ? L'avenir nous le dira.

Sources : fromsoftverse sur YouTube ; Nexus Mods ; Site officiel de ShadPS4