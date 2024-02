On le sait, les exclusivités PS4 et PS5 arrivent progressivement sur PC petit à petit. Toutefois, pour le moment, Bloodborne n'a aucunement droit à un portage. Et les fans attendent. Cette nouvelle info risque de démoraliser.

Bloodborne est un excellent jeu. Il est indéniable que depuis son lancement en 2015, l'attente d'une version PC pour cette exclusivité PS4 est forte chez les fans. Mélangeant action RPG et dark fantasy, le titre de From Software a tout pour séduire et fasciner un large public de joueurs. Malheureusement, jusqu'à présent, les amateurs sur PC n'ont pas eu l'opportunité de se lancer dans l'aventure. De leur côté, les joueurs PS5 attendent toujours une potentielle version avec les améliorations graphiques qui vont de pair. Hélas, les récentes révélations ne sont pas de nature à rehausser leur moral. Voici pourquoi.

Bloodborne : une version PS5 et PC ?

Resetera, un forum très suivi par les amateurs de jeux vidéo, se trouve fréquemment au cœur de multiples rumeurs et parfois même de leaks. Cela s'explique par la présence de nombreuses personnalités influentes du secteur vidéoludique qui y participent, soit sous couvert d'anonymat via des pseudonymes, soit sous leur véritable identité. Il arrive que des journalistes renommés prennent la parole pour partager des informations exclusives. Cette fois-ci, l'attention se porte sur un post de Imran Khan, rédacteur en chef chez Game Informer, qui révèle qu'une version PS5 et un portage sur PC pour Bloodborne étaient en cours de développement. Voici ses explications :

Bloodborne PC/PS5 était à un moment donné en préparation. Je n'ai pas entendu parler de quoi que ce soit depuis des années, donc je ne retiendrais pas mon souffle.

Forcément, il n'en fallait pas plus pour totalement affoler les fans sur le forum en question. Si de nombreux joueurs expriment leur déception, certains, en revanche, en profitent pour analyser la situation. Ils y voient notamment un signe qu'un remaster est probablement en route et que FromSoftware attend simplement la sortie du film Bloodborne pour l'annoncer. Comme toujours, il convient de prendre ces nouvelles avec des pincettes. Rien n'est officiel.

Que sait t-on d'un potentiel remaster ou remake ?

En août dernier, lors d'un stream, David Jaffe, le créateur de God of War et Twisted Metal, a déclaré qu'il y avait bel et bien un projet en cours pour Bloodborne dans le but de le remettre au goût du jour. Forcément, cela avait pris de l'ampleur à l'époque, ce qui l'avait amené à clarifier ses propos. « Je n’ai pas d’infos d’insider. On entend parler du remaster ou remake de Bloodborne depuis longtemps. Tout ce que j’ai dit, c’est que je connais une journaliste qui m’a dit que ça allait arriver, que c’était vrai et qu’il devrait être révélé tôt ou tard, et c’est tout. Mais moi ? J’en ai aucune foutue idée ».

Actuellement, le seul moyen d'accéder à une version améliorée de Bloodborne est via un patch non officiel créé par le moddeur Lance McDonald, qui avait bricolé un patch 60 FPS pour les consoles PS5 jailbreakées. Il s'agit d'une action illégale qui n'est pas sans risque pour la console. Il vaut donc mieux attendre une mise à jour officielle avant d'en profiter sur PS5, en espérant que cela finisse par arriver.