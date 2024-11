Une annonce du propriétaire de FromSoftware ravive les espoirs les plus fous autour d'un potentiel retour de Bloodborne sur le devant de la scène via un remaster ou autre.

Pour rappel, FromSoftware est détenu par le conglomérat Kadokawa, qui possède également d'autres studios comme Spike Chunsoft et Gotcha Gotcha Games (RPG Maker). Dans son dernier rapport financier, le groupe japonais annonce que de nombreux jeux sont en développement actif parmi les studios qu'il détient. Se pourrait-il que l'un d'entre eux soit le tant demandé Remaster ou portage PC de Bloodborne ?

Enfin une sortie de la Nuit éternelle pour Bloodborne ?

Depuis sa sortie sur PS4 en 2014, Bloodborne a définitivement marqué les esprits. Chapeauté par le génial Hidetaka Miyazaki, le titre offrait un souffle nouveau pour le genre Souls-like, avec une ambiance aussi torturée que fascinante mêlant époque victorienne et influences lovecraftiennes. Contrairement à bien d'autres exclusivités PlayStation, dont certaines pourtant moins prestigieuses, le titre de FromSoftware n'est cependant jamais passé par la case Remaster ou portage PC.

Le groupe Kadokawa, propriétaire notamment de FromSoftware, a cependant récemment annoncé que la bagatelle de 26 jeux (vingt sur consoles et six sur mobiles) sont actuellement en développement actif en son sein. La plupart ne sont pas connus, ce qui ravive naturellement les fous espoirs des fans de Bloodborne. On sait que FromSoftware connaît depuis la sortie d'Elden Ring et de son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde une importante croissance en interne. Les effectifs du talentueux studio japonais ont grandement gonflé, lui offrant plus de marges de manœuvre pour gérer différents projets.

Il se pourrait donc que Bloodborne fasse partie sous une quelconque forme des 20 jeux consoles en développement avancés par le groupe Kadokawa. À noter toutefois que cela ne dépend pas que de FromSoftware et de son propriétaire. La licence appartient en effet toujours à Sony. Ceci étant dit, le géant japonais semble à nouveau vouloir se concentrer sur des exclusivités solo majeures, après notamment le catastrophique crash de Concord. Et peu de titres jouissent d'une aura aussi forte auprès des joueurs que Bloodborne. Il faudra toutefois attendre des informations plus concrètes avant de vendre le Sang de la Bête.

Les fans de Bloodborne continuent inlassablement d'attendre son retour © Sony Interactive Entertainment / FromSoftware

Source : Kadokawa