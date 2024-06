Qu'il prenne la forme d'un Remaster/Remake sur PS5 ou d'un portage sur PC, Bloodborne fait rêver une myriade de joueurs. Dans le second cas, FromSoftware a exprimé le fond de sa pensée.

C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une interview par nos confrères chez PC Gamer d'Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware. Celle-ci s'intéressait initialement au très attendu DLC d'Elden Ring à venir le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais impossible de ne pas poser une question qui brûle les lèvres de nombreux joueurs depuis des années : qu'en est-il de Bloodborne ? Plus spécifiquement en l'occurrence d'un portage PC.

Une volonté manifeste de FromSoftware de porter Bloodborne sur PC

Depuis sa sortie le 24 mars 2015 sur PS4, Bloodborne a rassemblé de nombreux adeptes et suscité la jalousie des joueurs Xbox et PC. Le titre de FromSoftware a connu un immense succès critique et commercial, avec 7,5 millions de copies vendues. Pourtant, Sony n'a visiblement jamais exprimé la volonté de lui offrir une version PS5 ou PC, au grand dam de beaucoup. D'autant que, sauf patch officieux difficile à mettre en place, le légendaire titre reste bloqué à 30 FPS, le rendant difficilement jouable pour certains.

Wes Fenlon chez PC Gamer a donc profité d'avoir Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, à sa table pour lui poser la question : « Aimeriez-vous, personnellement, voir Bloodborne arriver sur PC un jour ? ». Ce à quoi celui-ci a répondu : « Je sais que beaucoup de développeurs chez FromSoftware veulent porter le jeu sur PC. Si je dis que je veux la même chose, je vais avoir des soucis. Mais, en tant que l'un de ses créateurs, mon opinion purement personnelle est que j'adorerais que plus de joueurs puissent en profiter. Il est dommage que les jeux prenant de l'âge soient perdus sur des machines plus anciennes. Je pense que n'importe quel jeu considéré aujourd'hui comme une relique du passé ait l'opportunité d'être découvert ou revécu par plus de monde ».

Une décision qui n'est pas que du ressort du studio acclamé

Ainsi, ce n'est pas la volonté d'offrir un nouveau départ à Bloodborne, sur PC comme ailleurs, qui manque chez FromSoftware. Rappelons malheureusement que les droits sur la licence ne sont pas détenus par le talentueux studio, mais directement par Sony. La décision de porter ce titre légendaire ou de lui offrir un Remaster/Remake appartient donc entièrement à l'éditeur. La demande et la volonté des développeurs est là, avec un succès commercial quasiment garanti. Mais tout cela ne reste que supposition tant que le géant japonais n'a pas donné son feu vert. En attendant, ne nous reste plus qu'à retourner dans le rêve du chasseur.