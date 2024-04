Certains jeux vidéo sont vraiment très originaux et s'amusent à mélanger deux univers complètement différents. Ici, le kart et Bloodborne, et bizarrement, ça marche très bien.

Parmi les jeux multijoueurs parmi les plus populaires et surtout les plus indémodables de ces dernières années, difficile de ne pas nommer Mario Kart 8 Deluxe. Il suffit de voir ses 60,58 millions d’exemplaires vendus dans le monde pour le confirmer. La licence en elle-même a contribué à la popularité du genre et a sans aucun doute influencé le développement d’autres titres en servant de référence. Bien sûr, si le plombier est certainement l’un des coureurs les plus populaires dans le monde, d’autres softs ont tenté l’expérience. Des fans ont même carrément créés leurs propres jeux, avec des licences qui n’ont rien à voir avec la course de kart comme Bloodborne. D’ailleurs, rappelez- vous, le titre avait connu de sacrés problèmes judiciaires.

L'affaire Bloodborne Kart

Et oui, Bloodborne Kart existe, pour le plus grand plaisir des fans, mais pas de Sony. Derrière cette prouesse vidéoludique, l’on retrouve la développeuse Lilith Walther. Elle s’était déjà fait un nom avec un demake du titre de FromSoftware, sur la PS1. En janvier, la créatrice a donc voulu renouveler l’expérience avec ce jeu de course ; seulement, Sony n’a pas du tout apprécié. La firme lui a donc demandé d’enlever la marque Bloodborne, ce qu’elle a immédiatement fait. « Comme je l’ai dit dans plusieurs interviews, nous nous attendions tous à ce que cela se produise et nous aurions donc été agréablement surpris si cela ne s’était pas produit », avait-elle déclaré sur X. En conséquence, le projet a donc pris du retard, mais au moins ce rebranding a permis à Walther de finir le jeu, dont l'arrivée est désormais imminente.

Ce sera donc le 31 mai 2024 que Nightmare Kart (anciennement Bloodborne Kart) sortira gratuitement sur Steam et Itchio. Si le projet a subi un changement de nom, cela aura été la seule modification imposée par Sony. Le titre de Walther conservera son ambiance gothique, mais aussi son personnage principal, calqué sur le travail de FromSoftware. En ce qui concerne le contenu, les fans seront encore plus gâtés que prévu. Ils auront droit à 16 circuits, une option de combat et un mode campagne complet avec des combats contre des Boss. Ces derniers prendront la forme de mini-jeux comme la célèbre capture de drapeau. Au niveau des coureurs, sur la douzaine promise, ce seront finalement 20 pilotes qui seront disponibles. On vous laisse découvrir tout ça dans la bande-annonce.