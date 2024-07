À quand Bloodborne sur PS5 et PC avec un remake ou remaster ? C'est la plus grande question que les joueuses et joueurs PlayStation se posent depuis longtemps. Sony Interactive Entertainment a ressorti bon nombre d'exclusivités, mais le jeu ne semble pas trouver grâce aux yeux du constructeur japonais. Alors qu'il y a une communauté très solide, qui pourrait encore s'agrandir après toute la hype autour des productions FromSoftware. Elden Ring et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde ayant permis au studio d'exploser en termes de popularité.

Un nouveau record impressionnant pour Bloodborne

Bloodborne a eu un très effort impact sur les adeptes des souls-like, et des néophytes également, à sa sortie et même au-delà. Il n'y a pas un jour où la communauté ne milite pas pour le retour du jeu, ou même une suite. Hidetaka Miyazaki, le directeur de FromSoftware, est conscient de cela et partage aussi cet enthousiasme. « Je suis très heureux d’entendre cela. Bloodborne est également un jeu spécial pour moi. Je suis très, très heureux de l’entendre dire » a déclaré le créateur durant une interview pour Game Informer. Les fans aiment tellement Bloodborne qu'ils sont retournés dessus à l'approche et après le lancement d'Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde.

Et il y a même eu un retour fracassant puisque, comme expliqué par TrueTrophies, le nombre de joueurs de Bloodborne sur PS5 et PS4 a grimpé de 57,7%. « En utilisant un échantillon de données provenant de plus de 3,1 millions de comptes PSN actifs (grâce à notre partenaire GameInsights, nous avons pu surveiller attentivement sur le nombre de joueurs PS5 et PS4 de Bloodborne chaque semaine » détaille le site. Il s'est vraisemblablement passé un peu la même chose pour d'autres titres, dans la mesure où les fans de FromSoftware ont patienté en relançant d'anciens jeux du studio, mais pas dans de telles proportions.

Le nouveau carton de Bloodborne ne s'arrête pas là, car même après la sortie d'Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Ombre, l'exclu PS4 a encore gagné des joueuses et joueurs. La fréquentation a ainsi bondi de 11,61% supplémentaire, la semaine suivant le lancement du DLC d'Elden Ring. Bloodborne était alors très bien placé dans le top 100 des jeux plus PlayStation les plus joués, à la soixante cinquième position. Pas mal pour un soft qui va sur ses 10 ans ? D'ici ce que Sony attende ce cri du cœur, vous pouvez presque jouer à Bloodborne sur PC avec un mod « Graceborne »impressionnant dans Elden Ring.