On y est ! Ce sont les 30 ans de PlayStation ce mardi 3 décembre 2024. Il s'est déjà écoulé trois décennies depuis la sortie de la légendaire PS1 au Japon, ce qui ne va pas rajeunir grand monde. Pour célébrer cet anniversaire qui n'arrive pas tous les jours, le constructeur vous autorise à personnaliser temporairement votre console avec des thèmes PS5 basés sur la PS1, PS2, PS3 et PS4. Par exemple, vous pourrez l'animation de lancement mythique de la PlayStation 1 à l'allumage de votre machine. Et le remaster ou remake de Bloodborne, c'est pour aujourd'hui aussi ?

PlayStation joue encore avec le cœur des fans de Bloodborne

Les fans de Bloodborne seraient prêts à tout pour avoir un remake, un remake ou même simplement une mise à jour 60fps sur PS5 et PS5 Pro. Et des rumeurs sur le sujet, il y en a eu un paquet et notamment très récemment en raison de l'annonce d'une maintenance pour le jeu de FromSoftware. Les serveurs de Bloodborne seront suspendus de 5h00 à 9h00 (heure française) ce mercredi 4 décembre 2024. Mais si vous voulez éviter une déception, n'attendez rien de cette maintenance si l'on en croit le journaliste Jeff Grubb. « Je vous promets que ce n'est rien » a t-il déclaré sur X.

Sony a t-il définitivement fait un trait sur le jeu ? Non. Bloodborne refait parler de lui et c'est la faute de PlayStation et d'une publicité « Merci à vous » pour les 30 ans de la marque. À 1min52, on a un extrait de Bloodborne avec l'accroche « C'est une histoire de ténacité ». Et c'est ce jeu qui sert d'ailleurs de conclusion au constructeur pour la vidéo de son 30ème anniversaire. Un passage qui, sans surprise, fait énormément parler sur X.

« C'est une histoire de patch 60fps pour Bloodborne »; « Finir sur cette image est tout simplement méchant Sony, je vous vois »; « Arrêtez de jouer avec mon cœur »; « Aujourd'hui PlayStation a mis le feu aux poudres en faisant référence à Bloodborne dans sa bande-annonce des 30 ans » peut-on lire sur le réseau social. Y'aura t-il réellement un remaster ou un patch 60fps PS5 ? Nul ne sait, hormis PlayStation, mais les fans vont continuer de s'accrocher au moindre signe. En attendant si le titre est présent dans ce trailer, c'est parce qu'il a marqué la génération PS4. Si vous avez un abonnement PS Plus, vous pouvez télécharger Bloodborne dans sa version originale.

Source : YouTube PlayStation France.