Sur son compte X (anciennement Twitter) officiel, Sony a demandé à la communauté de voter pour la meilleure exclusivité PlayStation. L'une des plus remarquables en la matière brille par son absence : Bloodborne. L'exclusion de cette exceptionnelle exclusivité n'a certainement pas été du goût des fans.

Bloodborne condamné à la Nuit par Sony ?

Malgré sa lointaine sortie exclusive sur PS4, Bloodborne continue d'occuper une place très particulière dans le cœur des fans. Avec son esthétique lovecraftienne et son gameplay plus incisif, le titre de FromSoftware s'est hissé au panthéon des maintenant communément appelés Soulsborne. C'est dire l'impact significatif que le jeu a eu sur son propre genre.

PlayStation ne semble toutefois pas partager cet enthousiasme. Sa maison-mère Sony a en effet lancé le 11 mars un sondage sur son compte X. L'objet de ce vote : « Quel jeu PlayStation règne en maître ? ». Ce vote prend la forme d'une compétition, les jeux obtenant le plus de votes pouvant avancer dans les quarts, semis et finale. On y trouve de jolis noms comme les deux derniers God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man ou encore Ghost of Tsushima. Mais les fans ont surtout remarqué un illustre absent : Bloodborne. Et ils ont bien fait comprendre leur incompréhension teintée de frustration.

Le retour de Bloodborne en péril ?

Pour rappel, Bloodborne a tout de même été écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2015. Le titre a été encensé par la critique et le public et aurait certainement mérité un remake ou un portage PC. PlayStation tiendrait une véritable mine d'or lovecraftienne. FromSoftware lui-même ne serait apparemment pas contre l'idée de redonner un peu d'amour à ce chef d'œuvre. Mais son exclusion du récent vote a eu l'effet d'une douche froide sur les espoirs des fans en ce sens.

La faute peut-être à Demon's Souls Remake sorti en 2020 comme porte-étendard de la PS5 ? Celui-ci ne figure pas non plus dans les jeux en lice, malgré ses très nombreuses qualités (surtout visuelles). Il se peut que ses chiffres de vente n'aient pas été aussi bons que pour les jeux Spider-Man, qui ont clairement la cote aux yeux de Sony. Est-ce à dire que tout espoir est irrévocablement perdu s'agissant de Bloodborne ? On aimerait à penser que non. Mais son sort est pleinement entre les mains de PlayStation, qui semble l'avoir laissé glisser entre ses longs doigts eldritchiens.