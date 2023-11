On sait à quel point le cinéma aime le jeu vidéo depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, de nouvelles oeuvres vidéoluques sont sans cesse en préparation et quelque chose se préparerait du côté de chez Bloodborne.

Le cinéma et les jeux vidéo entretiennent une relation de longue date. Et cette liaison semble s'intensifier avec l'annonce de nouvelles adaptations de franchises vidéoludiques. Parmi elles, Bloodborne, le titre acclamé de FromSoftware, pourrait bientôt faire l'objet d'une transposition sur grand écran. Attention, tout ce qui va suivre reste évidemment à prendre avec des pincettes.

Bloodborne en préparation ?

Historiquement, le cinéma a souvent puisé dans l'univers des jeux vidéo. Donnant naissance à des films comme Uncharted ou encore Super Mario Bros. Dans cette veine, Bloodborne se positionne comme un candidat prometteur pour rejoindre cette liste grandissante d'adaptations.

Ces dernières années, Sony a considérablement diversifié les franchises PlayStation, élargissant leur présence au-delà des consoles de jeu. Des séries télévisées basées sur The Last of Us et Twisted Metal ont été lancées, et des films tels que Uncharted et Gran Turismo ont vu ou verront le jour. Sorti en 2015, le jeu d'action RPG Bloodborne développé par FromSoftware pour la PS4 a reçu des éloges unanimes. Malgré les appels fervents pour une version remasterisée, Sony n'a pas encore répondu, mais envisage sérieusement d'adapter ce titre en film.

Ces spéculations émanent de Daniel Richtman, un informateur éminent du monde du cinéma, qui a révélé sur sa page Patreon que le scénario serait l'œuvre de Darren Lemke, connu pour Lost, Shazam!, et La Roue du Temps, et que la production serait chapeautée par Lorenzo di Bonaventura, de Transformers" et G.I. Joe.

La complexité de la narration et l'univers ésotérique propre à Bloodborne interpellent quant à leur transposition en film. Néanmoins, l'univers riche et l'esthétique gothique de Yharnam offrent un cadre propice à des récits très sympathiques.

De beaux projets et belles possibilités

Sony prévoit également d'adapter d'autres propriétés PlayStation pour le cinéma. C'est le cas avec Ghost of Tsushima, Days Gone, Gravity Rush, God of War et Horizon. Cette ambition souligne le désir de Sony de capitaliser sur ses franchises de jeux vidéo, au maximum. Il est toutefois surprenant que Bloodborne soit l'un des premiers parmi ces titres à être adapté.

Les fans et les cinéphiles pourraient donc se préparer à accueillir une nouvelle ère de films basés sur des jeux vidéo. Bloodborne possède un héritage narratif et visuel qui, s'il est bien exploité, pourrait mener à une œuvre cinématographique remarquable.

Si les rumeurs autour du film Bloodborne se confirment, celui-ci promet non seulement de captiver les fans, mais également de séduire un public plus large avec son ambiance sombre et son univers gothique. En attendant une annonce officielle de Sony, l'attente monte autour de ce qui pourrait être une très belle histoire pour Sony.