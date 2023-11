Blizzard Entertainment, créateur de séries emblématiques telles que Diablo, Warcraft et Overwatch, entame une période d'optimisme pour son futur avec Microsoft.

Changement de direction pour Blizzard

Après le rachat de sa société mère Activision Blizzard par Microsoft pour la somme colossale de 69 milliards de dollars, une acquisition jalonnée de contestations financières, l'équipe de Blizzard s'est préparée à une rencontre cruciale avec leurs nouveaux dirigeants le 13 octobre. À leur grande surprise, l'accent n'a pas été mis sur des discussions commerciales mais plutôt sur une plongée dans l'univers créatif de leurs jeux. Et sur l'établissement de relations humaines, une démarche initiée par Phil Spencer, responsable de Xbox.

Cette réunion s'est avérée être un moment de convivialité, marqué par la découverte des derniers jeux mobiles de Blizzard et un barbecue qui a consolidé l'espoir chez Blizzard, après les désillusions accumulées sous Bobby Kotick, l'ex-PDG d'Activision. Cette nouvelle dynamique a suscité l'espoir d'un regain d'autonomie, rappelant les premiers jours du studio.

Sous Kotick, l'éditeur a subi une forte pression. Il fallait couper les coûts et accélérer le développement. Cela a créé du mécontentement et des départs. La qualité des jeux a également souffert.... Chez Microsoft, Blizzard pèse moins lourd dans les finances. Donc théoriquement, cela pourrait détendre l'atmosphère. Cela favoriserait aussi la transparence envers les employés.

Le retour d'une franchise culte

Les équipes de Blizzard s'interrogent sur la possibilité de mener des expérimentations plus libres, notamment pour revitaliser des projets moins populaires ou des franchises moins rentables comme StarCraft. Ybarra envisage un possible retour de StarCraft, mais peut-être pas sous sa forme traditionnelle de jeu de stratégie en temps réel (RTS). C'est que reporte Bloomberg dans un papier. Pour mémoire, le dernier jeu principal de la franchise StarCraft est StarCraft II: Legacy of the Void, sorti le 10 novembre 2015. Evidemment ça reste à prendre des pincettes et rien n'est gravé dans le marbre.

L'avenir de Blizzard sous l'égide de Microsoft pourrait être fortement marqué par le Xbox Game Pass, qui valorise la diversité des jeux attirant des publics ciblés. Ybarra, qui a rejoint l'entreprise après plus de vingt ans chez Microsoft, n'a pas discuté de son avenir personnel, mais souhaite contribuer à Blizzard sur le long terme. Focément avec de nouveaux jeux au pgoamme.