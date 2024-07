Décidément, l’actualité autour de Bleach a le vent en poupe ces derniers jours. Alors que Bandai a annoncé un tout nouveau jeu, Bleach Rebirth of Souls, la série animée a elle aussi décidé de faire parler d’elle. On savait que la Partie 3 de Thousand-Year Blood War arrivait, mais jusqu’ici on n’avait pas de date. Désormais, on sait quand elle arrivera.

C’est appuyé d’une bande-annonce rythmée et plutôt prometteuse que la Partie 3 de l’anime s’est annoncée. Bleach Thousand-Year Blood War Partie 3 sortira en octobre 2024. Pas de date de sortie précise pour le moment, mais un mois qui est désormais gravé dans le marbre.

Les fans de l’anime ont donc encore quelques mois à patienter avant d’avoir la suite de ce nouvel arc. Thousand-Year Blood War a débuté en 2022 et était d’office prévu pour être divisé en trois parties. The Blood Warfare (2022, 13 épisodes), The Separation (2023, 13 épisodes) et The Conflict qui arrivera donc en octobre 2024. On ne sait pas encore combien il y aura d’épisodes, mais on devrait en avoir au moins autant que les précédentes parties.

Une série qui devait couvrir l'intégralité du dernier arc du manga. Oui, ce serait donc bel et bien la fin après ça. Si vous n’êtes pas encore à jour c’est donc votre dernière chance de rattraper votre retard. Chez nous, les épisodes de Bleach Thousand-Year Blood War peuvent notamment être retrouvés sur Disney+.

Source : Youtube