Après l'annonce surprise de Bleach Rebirth of Souls sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, l'éditeur Bandai Namco dévoile une bande annonce qui décoiffe.

Le manga culte Bleach s'est terminé en 2017 en France, mais l'oeuvre de Tite Kubo s'est ouvert comme tant d'autres licences à d'autres formats. Le projet le plus populaire et le plus aimé de tous, c'est l'anime diffusé en 2004 au Japon pour la première fois. D'ailleurs, si vous suivez la franchise via sa série d'animation, sachez que la partie 3 de Thousand-Year Blood War sera disponible en octobre 2024 sur Disney+. Ce n'est pas pour tout de suite, mais pour patienter, voici des extraits inédits pour le nouveau jeu tant attendu des fans.

Bleach Rebirth of Souls dégaine une nouvelle bande annonce

Durant l'Anime Expo 2024, Bandai Namco a annoncé Bleach Rebirth of Souls sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Même si le jeu semble bien avancé, l'éditeur n'a pas encore fourni de date de sortie sur toutes ces plateformes. En revanche, il est déjà temps pour le titre de se montrer à nouveau et de détailler ses mécaniques avec un trailer. Si vous n'avez pas suivi l'annonce, Bleach Rebirth of Souls est un jeu de combat en arène. Pour remporter des victoires, vous devrez détruire les 9 âmes de vos adversaires afin de leur faire perdre leur énergie spirituelle, et ainsi les vaincre pour de bon.

Mais comme dans un shonen, le cours des affrontements pourrait être bouleversé en ayant recours à l'Action Inversée ou Reverse Action en anglais. Plusieurs techniques directement reprises du matériel d'origine seront disponibles, et les personnages pourront éveiller et libérer le Bankai pour des attaques encore plus puissantes. Si vous gérez bien votre barque, vous pourrez même tuer un ennemi en un seul coup.

Le nouveau trailer de Bleach Rebirth of Souls montre des visuels soignés pour les protagonistes, et une mise en scène dynamique des duels grâce aux différents effets ainsi qu'aux placements de la caméra. Comme pour les autres jeux du genre, attendez-vous à un mode solo pour réellement vivre littéralement les meilleurs moments du scénario jusqu'à l'arc Arrancars. Ça promet !

Source : Bandai Namco Europe.