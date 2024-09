Le jeu Bleach Rebirth of Souls montre du nouveau gameplay avec des personnages iconiques. Le rendu donne déjà très envie, on sent déjà que les fans vont adorer.

Considéré comme l'un des “Big 3” aux côtés de One Piece et Naruto, Bleach est un des mangas qui a fait les belles heures du Weekly Shonen Jump au tournant des années 2000. Mais, contrairement à ses deux comparses, le manga s'est achevé plus tôt et l'anime a eu un succès qui a moins perduré dans le temps. Toutefois, l'œuvre de Tite Kubo opère un retour progressif ces dernières années, d'abord avec le retour de l'anime sur Disney+, puis prochainement avec un tout nouveau jeu.

Bleach Rebirth of Souls devrait marquer un coup fort pour le manga sur consoles et PC. Pas encore daté, le jeu de Tamsoft se dévoile progressivement. Les personnages cultes font ainsi des apparitions très prometteuses. Preuve en est cette nouvelle démonstration de gameplay.

Bleach Rebirth of Souls va faire rêver les fans

Un showcase du nouveau jeu Bleach a récemment montré davantage les personnages en action. Outre Ichigo, le protagoniste, nous retrouverons Yoruichi, Rukia, Byakuya, et Gin. Des visages iconiques donc, qui vont se faire fasse dans des affrontements en 1v1 plutôt pêchus. L'avantage de cette présentation de 25 minutes est qu'elle nous donne à voir plusieurs styles de techniques. Entre le combat aux poings et les épéistes, les démonstrations de force vont être variées.

Et le spectacle promet d'être au rendez-vous ! De fait, Rebirth of Souls déploie de grands effets pour des combats non seulement dynamiques, mais qui en mettent aussi plein les yeux. Les attaques spéciales sont impressionnantes. Bien mises en scène et animées, elles devraient donner une saveur plus piquante au jeu si elles se renouvellent suffisamment. Seul l'aspect saccadé des coups pourrait rebuter certains dans l'immédiat. Pour autant, il sied en fait bien aux combats à l'épée, essentiels dans Bleach.

Enfin, on remarquera un style graphique étonnant. D'abord, le cell-shading des personnages est lisse pour un rendu bien fini. Ensuite, il se marie avec des décors et des effets spéciaux qui plongent par touches dans le semi-réalismes. En effet, certaines textures de l'environnement, ou même le rendu des flammes dans les attaques spéciales, délaissent le côté “anime” des manga. Et que dire de la musique ? Elle accompagne déjà les affrontements avec une puissance qui fait plaisir sur ce type de jeu.

Décidément, la génération 1990-2000 du Shonen Jump revient en force. Hunter x Hunter Nen x Impact va marquer le retour du manga de Togashi de sur la scène des jeux de combat. Alors, avec l'arrivée de ce nouveau Bleach, les otakus vont être particulièrement gâtés, n'ayant pas que le très attendu Dragon Ball Sparking Zero à se mettre sous la dent. Bien sûr, le sort de Rebirth of Souls dépendra de la richesse de son roster et des modes qu'il aura à proposer. Mais, les fans vont avoir hâte d'en découvrir davantage, c'est certain !