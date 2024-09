Bandai Namco et Tamsoft ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour leur jeu de combat à venir, Bleach: Rebirth of Souls. Cette fois, c'est le personnage de Rangiku Matsumoto, la lieutenant charismatique de la 10e division, qui est mis en avant. De quoi totalement charmer les fans. Et peut être même vous faire craquer.

Un style de combat unique dans Bleach

Dans cette bande-annonce, on découvre Rangiku en pleine action. Son épée se transforme en cendres, lui offrant une grande liberté de mouvement sur le champ de bataille. Rangiku maîtrise un mélange de Hado direct et de contre-attaques. Cette combinaison permet de créer des ouvertures stratégiques pour frapper ses ennemis avec précision.

Ce style de combat équilibré entre attaques directes et défensives devrait plaire aux joueurs qui aiment allier puissance et tactique. Rangiku est visiblement redoutable, capable de s'adapter à différentes situations tout en dominant le terrain.

Bleach: Rebirth of Souls est un titre très attendu par les fans de l'anime Bleach. Le jeu de combat proposera une large sélection de personnages issus de cet univers culte. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et PC via Steam. Cependant, la date de sortie reste encore un mystère, ce qui ne fait qu'ajouter à l'impatience des fans.

Une oeuvre culte

Pour les fans de Bleach, le manga et l’anime sont des piliers incontournables de la culture japonaise. Créé par Tite Kubo, Bleach a captivé des millions de lecteurs et de spectateurs grâce à son histoire riche, ses personnages profonds et ses combats spectaculaires. L’anime, lancé en 2004, suit les aventures de Ichigo Kurosaki, un adolescent devenu Shinigami. Ses pouvoirs lui permettent de protéger les âmes et de combattre des ennemis redoutables. Au fil des épisodes, des personnages mémorables comme Rangiku Matsumoto ont pris vie à l’écran.

Source : Bandai Namco