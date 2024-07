Manga ultra apprécié et animé hyper suivi, Bleach est sans conteste une licence majeure. Peut-être moins puissante qu’un Naruto, un One Piece ou un Dragon Ball Z, Bleach peut tout de même compter sur une fan base très solide. La preuve en est, son anime entamera bientôt une nouvelle saison sur Disney+ tandis qu’un jeu est prévu pour sortir prochainement sur PS5, Xbox Series et PC.

Bleach: Rebirth of Souls nous présente trois nouveaux héros

Son petit nom, Bleach : Rebirth of Souls, est un jeu de combat développé par les petites mains de Tamsoft, studio à qui l’on doit notamment Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Si leur nouveau jeu de versus fighting n’a pas encore de date de sortie, il ne devrait plus trop tarder. C’est certainement pour ça que la communication s'accélère grandement ces derniers temps.

Après plusieurs bandes-annonces et pas mal de gameplay, Bleach : Rebirth of Souls nous partage maintenant trois nouvelles vidéos centrées sur autant de personnages bien évidemment cultes de l’anime et du manga. Préparez vous à accueillir ce bon vieux Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki et Uryu Ishida. Trois persos très clairement différents dans leur manière de combattre d’ailleurs. Ils rejoignent donc tous le roster aux côtés d’autres illustres héros comme Yasutora Sado (Chad), Renji Abarai ou encore Byakuya Kuchiki, tous aperçus dans les différents trailers du jeu.

Reste maintenant à voir de qui sera composé le roster complet de Bleach: Rebirth of Souls. D’ici là, on peut toujours se rincer l’œil avec les trois nouvelles vidéos dispo ci-dessous.