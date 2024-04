Une simple annonce de recrutement peut parfois être une énorme source d'information. Même lorsque aucune communication officielle n'a été faite à ce sujet. Cette fois-ci, cela concerne Black Panther, le prochain gros titre de l'univers Marvel en adaptation vidéoludique. Celui-ci reste encore bien mystérieux et forcément, les fans se jettent sur le moindre indice comme la misère sur le pauvre monde. Voilà ce que l'on peut apprendre.

Black Panther donne un petit indice

Un récent appel à candidatures pour un poste au sein du nouveau studio de Electronic Arts, Cliffhanger Games, laisse présager que le prochain jeu Black Panther sera conçu autour d'un monde ouvert. L’offre d’emploi, visant à recruter un concepteur principal pour les environnements sandbox, souligne l'importance d'une conception dynamique. Avec systèmes de jeu et des interactions dans un univers évolutif.

La description du poste indique que le candidat retenu jouera un rôle clé dans la conception et la création des rencontres. Mais aussi la mise en place de systèmes de jeu. Ce travail exigera visiblement une collaboration étroite avec les équipes de conception, d’ingénierie IA et d’art technique. Renforçant l’ambition d’EA de créer une expérience immersive et riche. Dans les missions, on peut lire sur ce jeu Black Panther :

Soutenir le développement de systèmes et de modèles pour des événements et des interactions dynamiques. Qui répondent aux actions des joueurs et contribuent à un monde de jeu vivant.

Un jeu ambitieux

Le jeu est dirigé par Kevin Stephens. Ancien responsable de Monolith Productions où il a supervisé le développement des jeux La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre, Cliffhanger Games. Le titre Marvel bénéficie donc d’une direction expérimentée. Le studio s’est également entouré de vétérans d’autres franchises célèbres. Telles que Halo, God of War, et Call of Duty, enrichissant l’équipe d’une diversité de compétences.

Le projet est développé en collaboration avec Marvel Games. Accentuant le désir d'EA de permettre aux joueurs de s’immerger dans le rôle du Black Panther. « Nous voulons que notre jeu permette aux joueurs de ressentir ce que c'est que d'être digne de l’héritage du Black Panther de manière unique et centrée sur l’histoire », a déclaré Stephens. Il a également souligné l’importance de construire une équipe expérimentée et diversifiée pour rendre justice à un super-héros aussi emblématique.

Bien que le jeu en soit encore aux premiers stades de développement, la direction prise par Cliffhanger Games semble prometteuse pour les fans de la franchise Marvel. Offrant une perspective fraîche sur l'expérience de jeu en monde ouvert. S'inspirant de ce qui fait le charme d'un certain Marvel's Spider-Man.