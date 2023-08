Quand il s'est dévoilé il y a quelques années, Black Myth : Wukong semblait presque trop beau pour être vrai, comme beaucoup de jeux vidéo chinois dévoilés ces dernières années. Pourtant, le jeu devient de plus en plus concret et semble capable de réunir de nombreux fans d'action RPG. La nouvelle séquence de gameplay qui vient de se dévoiler s'accompagne de plusieurs informations inédites qui devraient encore mettre l'eau à la bouche des joueurs.

Une belle plongée dans Black Myth Wukong

Le média IGN a eu l'opportunité de s'essayer pendant plusieurs minutes au RPG de Game Science. Pendant cette démo, les combats au bâton (à priori la seule arme du jeu, capable de changer de forme) étaient à l'honneur. L'occasion d'apprendre que les attaques légères permettront d'accumuler de la concentration, alors que les frappes lourdes, qui peuvent générer un combo surpuissant si elles sont assénées au moment où une attaque arrive sur nous, consommeront trois points. En plus de cela, on découvre que trois postures sont disponibles : la « Smash Form », la « Pillar Form », et la « Thrust Form ».

Elles offriront chacune leur propre move-set, un peu comme dans Nioh, mais en allant encore plus loin dans la variété d'attaques, comme on peut le voir dans la vidéo. En plus des magies, qui permettront d'immobiliser les ennemis, de se protéger des attaques avec une armure de pierre ou d'invoquer des alliés, il sera possible de se transformer en plusieurs créatures. Celles disponibles dans la démo étaient un loup équipé d'une lame de feu et la seconde un monstre capable de lancer des attaques empoisonnées. Pour en débloquer d'autres, il faudra passer par les quêtes secondaires du titre.

Un gameplay explosif et un cadre qui sort du lot

Les possibilités sont donc nombreuses en combat, rendant le tout extrêmement dynamique. La vidéo nous permet aussi d'apprécier plusieurs affrontements de boss, durant lesquels l'analyse des patterns et l'utilisation de l'esquive sont indispensables. Cette esquive qui ne possède pas de cool-down pourra être améliorée grâce à l'arbre de compétences pour causer une explosion, par exemple. Face au macaque qui avait déjà fait son apparition dans le premier trailer de Black Myth Wukong, le journaliste fait également usage du contre qui paraît vraiment satisfaisant à utiliser.

Globalement, cette longue séquence de gameplay donne sérieusement envie de se plonger dans l'A-RPG, qui pioche aussi dans certaines mécaniques du sous-like. Rappelons que le cadre dans lequel se déroule le récit se distingue aussi par son originalité. L'histoire de Black Myth : Wukong nous plongera dans le classique de la littérature chinoise la Pérégrination vers l'Ouest, dans la peau du Roi Singe, une oeuvre qui a inspiré Akira Toriyama pour Dragon Ball ou encore Ninja Theory pour le jeu Enslaved. En plus de cela, les sublimes graphismes du titre, qui utilise le moteur Unreal Engine 5, devraient séduire de nombreux joueurs. Le titre de Game Science doit toujours sortir pendant l'été 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.