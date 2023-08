L'un des jeux les plus attendus de cette génération, Black Myth Wukong, est déjà de retour avec du gameplay. L'occasion d'en prendre plein les yeux avec ce sous-like venu de Chine.

Vous reprendrez bien un peu de Black Myth Wukong ? Après avoir asséné une première claque il y a quelques heures, le jeu revient avec une grosse vidéo de gameplay en direct de la Gamescom 2023. Sans surprise, ça donne toujours autant envie de mettre les mains dessus.

Le sous-like Black Myth Wukong impressionne encore

Black Myth Wukong est un action-RPG qui emprunte beaucoup aux sous-like pour ses mécaniques de combat, et à la littérature pour son univers. Il s'agit en effet d'une adaptation du roman chinois « La Pérégrination vers l'Ouest » connu aussi sous le nom « Le Roi Singe ». Une oeuvre qui a servi à Akira Toriyama pour la création de Son Goku dans la saga culte Dragon Ball, entre autres. On contrôle Sun Wukong alias le Roi Singe, un personnage qui a la capacité de se transformer en diverses créatures, de se cloner et de se battre à l'aide d'un long bâton qui rappelle celui de Goku dans sa jeunesse.

Comme pour le précédent trailer de gameplay, le jeu impressionne par ses combats et son ambiance. À l'image d'autres sous-like, la difficulté devrait être au rendez-vous dans Black Myth Wukong avec des rencontres de boss assez folles. La nouvelle bande-annonce donne le ton avec un musicien à la tête coupée qui fredonne une musique, et de grosses bêtes comme un tigre bien énervé par la présence du héros principal. La direction artistique ne devrait pas être en reste comme on peut le voir avec cette scène sous une pluie (de sang ?).

Dans Black Myth Wukong, le joueur disposera de trois postures avec des movesets différents, de pouvoirs magiques offensifs et défensifs, ou encore d'une esquive améliorable au fil de la progression. Aucune révolution, mais l'application d'une formule qui cartonne dans un chouette univers. Le titre sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.