Black Myth Wukong, développé par le studio chinois Game Science, est pour rappel attendu le 20 août. Histoire d'à nouveau marquer les esprits, le Prédestiné se montre encore dans un nouveau trailer à l'occasion du Summer Game Fest 2024, avec un beau collector en prime (mais à un prix particulièrement prohibitif). Et ça fait toujours envie.

Black Myth Wukong assure le spectacle et en veut à notre porte-monnaie

Nous avons entendu parler de Black Myth Wukong il y a plusieurs années, et le titre développé par Game Science avait déjà montré qu'il en avait dans le ventre. Certains pensaient même que ce jeu centré sur le folklore chinois et le Voyage vers l'Est était trop beau pour être vrai. Mais à chaque nouvelle présentation, celui-ci continuait de nous flatter la rétine avec une superbe direction artistique et des combats dantesques que God of War n'aurait pas renié. Ce nouveau trailer dans le cadre du Summer Game Fest 2024 ne fait bien sûr pas exception. Nous revoyons le Prédestiné qui dispose d'un moyen bien pratique pour ranger son bâton : directement dans son oreille. Le trailer annonce encore la couleur, en nous teasant un combat contre une horde de créatures proprement titanesques.

Le titre de Game Science en profite surtout pour mettre en avant son collector, qui se montre bien chargée, avec notamment une statuette du personnage de qualité et de nombreux goodies. Celle-ci va cependant coûter son pesant d'or : la modique somme de 400 euros (tout de même) ! Le jeu en lui-même donne quoi qu'il en soit envie de mettre la main sur ce jeu, en somme. Fort heureusement, celui-ci ne va pas tarder à sortir : rendez-vous est pris le 20 août sur PC, PS5 et Xbox Series.