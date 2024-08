Black Myth Wukong, le nouvel action-RPG teinté de souls-like, est sorti officiellement sur PS5 et PC le 20 août 2024. Et c'est un véritable carton que plus rien n'arrête.

Dès le premier trailer de gameplay, Black Myth Wukong a attiré la curiosité de millions de joueurs à travers le monde. Outre la réalisation somptueuse et les combats qui rappelaient ceux des productions FromSoftware, le jeu a aussi retenu l'attention de nombreuses personnes par le fait qu'il adapte à sa façon La Pérégrination vers l'Ouest. Un roman chinois de Wu Cheng'en que beaucoup connaissent sans le savoir. Le livre a déjà servi de support au légendaire Akira Toriyama pour Dragon Ball, et plus particulièrement pour le personnage de Goku.

Des records à la pelle pour Black Myth Wukong

Black Myth Wukong s'est imposé dès son lancement. Un carton titanesque dans la mesure où, en moins d'une heure, le titre comptait déjà plus d'un million de joueurs sur PC (Steam). Un peu plus tard, 500 000 curieux supplémentaires sont venus offrir le premier record au jeu. Avec son pic à 1,5 million, le titre de Game Science a dépassé des mastodontes comme DOTA 2 et Lost Ark. Mais ce n'est pas tout, avec une telle performance, il est devenu tout simplement le jeu solo le plus joué de tous les temps, faisant ainsi tomber des AAA comme Cyberpunk 2077 et un certain Hogwarts Legacy.

On aurait pu croire que le carton de Black Myth Wukong allait peut-être un peu se tasser, mais c'est tout le contraire. Il explose encore tout et tout le monde, c'est la folie. Il y a quelques heures, un pic à plus de 2,2 millions de joueurs a été constaté. Un nouveau record qui lui permet de garder son titre de jeu solo le plus joué de tous les temps sur Steam. Et si l'on prend en compte tous les genres, c'est même le deuxième soft le plus joué de l'histoire de la plateforme de Valve.

Au-delà de l'affluence, l'engouement se voit également au niveau des notes. Black Myth Wukong a reçu 96% d'évaluations positives sur Steam pour 157 092 avis. Si l'on regarde le site d'agrégateur de notes Metactritic, il est à 81/00 (presse) et 8,5/10 (joueurs). Malgré les polémiques autour de la version PS5, qui semble finalement bien s'en sortir, et sur les tests, qui ne concernaient que les créateurs de contenus, le jeu est bien parti pour être l'un des plus gros succès de l'année. Avez-vous craqué ? Qu'en pensez-vous après quelques heures ?

Source : SteamDB, Metacritic.