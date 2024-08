Après un week-end sulfureux suite à la sortie des tests à son sujet, Black Myth Wukong est enfin disponible pour les joueuses et joueurs, et c'est déjà un carton titanesque.

C'est en tout cas ce que l'on peut voir en se basant sur les chiffres de Black Myth Wukong sur Steam. Après de vives polémiques relatives notamment aux bugs et soucis techniques l'entachant dans de nombreux tests, il semble connaître une réception record auprès des joueuses et joueurs. Les premiers chiffres à son sujet donnent en tout cas le tournis.

Un début de voyage couronné de succès pour Black Myth Wukong

Tel le conte chinois très populaire dont il s'inspire, Black Myth Wukong semble déjà marquer l'histoire avec l'un des lancements les plus impressionnants jamais vus pour un jeu solo, en tout cas sur Steam. Moins d'une heure après son arrivée sur la plateforme de Valve, le titre du studio Game Science dépassait le million de joueuses et joueurs connectés simultanément. Des chiffres titanesques qui, comme le bâton du Prédestiné, n'ont fait que s'agrandir au fil du temps.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Black Myth Wukong trône au sommet des jeux les plus joués sur Steam, avec un pic de joueuses et joueurs avoisinant 1,5 millions d'utilisateurs. Il occupe également la quatrième place des jeux avec le plus gros pic de joueurs connectés simultanément, dépassant ainsi DOTA 2 ou encore Lost Ark. Le titre brigue enfin la première place des jeux solo les plus joués de tous les temps sur la plateforme de Valve, dépassant allègrement des jeux très populaires dans le domaine comme Cyberpunk 2077 ou encore Hogwarts Legacy.

On peut cela dit relativiser quelque peu ces chiffres proprement colossaux pour Black Myth Wukong. S'agissant d'un jeu chinois, il peut en effet compter sur une population très nombreuse pour le propulser vers de tels sommets. Ceci étant dit, il rassemble à l'heure actuelle un peu plus de 20 000 évaluations sur Steam, dont 94% positives. Quoi qu'il en soit, il s'agit donc clairement d'un carton plein pour Game Science. Reste maintenant à voir ce qu'il en est sur PS5, console sur laquelle la magistrale claque graphique sous Unreal Engine 5 qu'est Black Myth Wukong semble avoir quelques difficultés.

