Sans conteste, Black Myth: Wukong a été l'une des révélations de l'année dans le vaste univers du jeu vidéo. Ce RPG, inspiré des mythes et légendes chinoises, a su trouver son public et, mieux encore, attirer des joueurs qui n’étaient pas spécialement adeptes du genre. Bref, un véritable carton qui mérite amplement ses récompenses.

Un succès inattendu mais mérité pour Black Myth Wukong

La cérémonie des Golden Joystick Awards 2024 a créé la surprise. Black Myth: Wukong, développé par le studio chinois Game Science, a été sacré Ultimate Game of the Year. Une victoire qui marque un tournant dans l’industrie. Ce titre, basé sur une nouvelle licence, a rapidement conquis les joueurs grâce à son univers fascinant, ses graphismes spectaculaires et son gameplay exigeant. L’histoire s’inspire du célèbre roman chinois Le Voyage vers l’Ouest. Elle mêle combats intenses et exploration dans un monde riche en détails. Le fait que ce soit un jeu solo, premier titre sur console pour Game Science, rend ce succès encore plus impressionnant. Ce sacre montre que l’audace paie, surtout lorsqu’elle est portée par une telle maîtrise technique et narrative.

Dès sa sortie, Black Myth: Wukong a surpris tout le monde. Le jeu s’est imposé comme un incontournable malgré des défis de taille : un studio peu connu, une licence totalement nouvelle et un marché dominé par des géants. Pourtant, il a su séduire les joueurs grâce à une expérience immersive et originale. Les fans de RPG et d’action ont été particulièrement séduits par la profondeur du gameplay et la qualité des combats. Ce succès est aussi une belle vitrine pour le jeu vidéo chinois. Il prouve que des studios émergents, souvent sous-estimés, peuvent rivaliser avec les plus grands noms de l’industrie. L’impact de ce titre dépasse les frontières, mettant en lumière une nouvelle scène créative prometteuse.

Un indicateur fiable ?

Les Golden Joystick Awards, organisés depuis 1983, sont l’un des rendez-vous incontournables du jeu vidéo. Contrairement à d’autres cérémonies comme les Game Awards, ils excluent les DLC de la compétition pour le titre de jeu de l’année. Cette approche confère une certaine légitimité à leurs choix, même si l’événement reste plus discret. Ces dernières années, les gagnants des Golden Joysticks ont souvent anticipé ceux des Game Awards. Elden Ring en 2022 et Baldur’s Gate 3 en 2023 avaient raflé les deux titres. Avec la victoire de Black Myth: Wukong, on peut se demander si le jeu suivra le même chemin. La compétition sera rude cette année, notamment face à Shadow of the Erdtree.

Source : Golden Joystick