Cheng Xi Huang, un célèbre artiste chinois qui a notamment contribué à l'animation de Naruto, a été chargé par Game Science de diriger une cinématique de Black Myth Wukong. À la fin de chaque chapitre, le titre nous propose en effet une conclusion prenant la forme de courts-métrages d'animation aux styles très différents. Celle qui nous intéresse est devenue absolument virale. Attention toutefois, elle pourrait figurer de gros SPOILERS.

Quand Naruto rencontre Black Myth Wukong, ça donne une cinématique de fou

Sur le plan commercial, Black Myth Wukong se présente déjà comme l'un des plus gros cartons vidéoludiques de l'année. Outre les joueuses et joueurs (dont en grande partie le public chinois), le titre de Game Science a cela dit également titillé la curiosité des fans d'anime. C'est notamment le cas à travers une cinématique de fin de chapitre du jeu, dirigée par nul autre que Cheng Xi Huang, un artiste chinois de renom qui a travaillé sur l'animation de Naruto, mais aussi de la saison finale d'Attack on Titan, de la série Castlevania de Netflix ou encore de My Hero Academia.

Un artiste définitivement influent, que Game Science a mandaté pour apporter son savoir-faire à une cinématique de fin de chapitre de Black Myth Wukong. Et le résultat est, comme le jeu développé sur l'Unreal Engine 5, à couper le souffle pour les fans d'animation. Nous y voyons Sun Wukong et le Roi Taureau dans une bataille proprement titanesque. Puisqu'une vidéo est plus parlante que des mots, vous pouvez la retrouver ci-dessous.

À bien des égards, Black Myth Wukong a donc mis toutes les chances de son côté pour mériter l'énorme succès qu'il connaît. Il manque toutefois un élément de taille à son tableau de chasse : une version Xbox Series, qui se laisse cruellement désirer en raison d'un énorme problème de fuite mémoire, sur lequel Game Science dit se pencher activement.

Source : @v2TokyoGhost sur X.com