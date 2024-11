À l'occasion des Golden Joystick Awards 2024, Black Myth Wukong s'est pour rappel vu décerné le prix du « Jeu Ultime de l'Année ». Après réception du trophée, son directeur, Feng Ji, en a donc profité pour se fendre de cette annonce. Si celle-ci se montre assez vague, elle nous laisse miroiter que du nouveau se préparer bientôt pour le Prédestiné dans son épique Voyage vers l'Ouest.

Du nouveau bientôt pour Black Myth Wukong, le GOTY des Golden Joystick Awards

En attendant de voir qui sera sacré Jeu de l'Année aux Game Awards 2024, malgré la polémique autour de la nomination de L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, dans cette catégorie, les Golden Joystick Awards ont déjà tranché. C'est donc Black Myth Wukong, le titre du studio chinois Game Science, l'un des plus gros cartons de l'année, qui reçoit cet illustre prix. Son directeur, Feng Ji, s'est ainsi fendu d'un discours pour l'occasion.

« Pour celles et ceux qui auraient déjà terminé Black Myth Wukong, nous devrions avoir de grosses surprises qui vous attendent plus tard cette année », déclare-t-il. En prenant cette déclaration au pied de la lettre, on pourrait donc tabler sur du nouveau contenu à venir dans les prochaines semaines. Pour rappel, de récentes rumeurs indiquaient Game Science aurait prévu au moins 2 DLC pour son titre, ainsi qu'une suite connue pour l'heure sous le nom de Black Myth Jiang Ziya. Il se pourrait donc que le studio chinois se fende d'une annonce en bonne et due forme en ce sens aux Game Awards 2024, ou de leur côté.

À noter qu'une version physique de Black Myth Wukong sur PS5 serait également dans les cartons, pour une sortie prévue dans le courant de décembre. Enfin, les joueuses et joueurs Xbox attendent désespérément des nouvelles d'un portage sur Xbox Series. Puisque son directeur s'adresse spécifiquement à « celles et ceux qui auraient déjà terminé le jeu », il faudra a priori malheureusement repasser plus tard à ce sujet. Nous ne sommes toutefois pas totalement justement à l'abri de « surprises » concernant ce Black Myth Wukong qu'on n'attendait pas cartonner autant.

