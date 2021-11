En effet, Ubisoft prévoit durant cette période de soldes, venu des Amériques du Nord, de rendre le jeu plus accessible que jamais avec un rabais à la clé. Ubisoft annonce ainsi que le jeu multijoueur de sport en plein air Riders Republic proposera un large éventail de réduction durant le Black Friday sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, sur Stadia et sur PC via Ubisoft Connect et l’Epic Games Store.

Les joueurs peuvent EGALEMENT souscrire à un abonnement Ubisoft+ sur PC, Stadia et Amazon Luna dès son lancement en France. Tant qu'à faire, hein.

Riders Republic c'est quoi déjà ?

Rappelons en effet que Riders Republic est développé par Ubisoft Annecy, et invite les joueurs à rejoindre un immense terrain de jeu multijoueur. Le but est ici de vous faire ressentir le frisson provoqué par les sports de plein air, "dans un monde ouvert densément peuplé". En gros, c'est le boxon !

Vous vous retrouvez ainsi sur le champ de bataille et affrontez vos collègues, tout en effectuant vos meilleurs tricks à travers les célèbres parcs nationaux américains. Ceci tout en profitant d’un large éventail de sports différents incluant le vélo, le ski, le snowboard, le vol en wingsuit ou en rocket-wings.

Alors, que ce soit pour prendre l'air avec des amis, pour rider en solo ou bien pour explorer les montagnes et les canyons, vous voilà prêt à vivre des moments palpitants avec de nombreuses activités à découvrir.

Un rabais qui tombe pile pour Riders Republic ?

Et pourquoi pas ? La période est évidemment propice aux bonnes affaires, alors disons qu'il faut en profiter. Tant que ceci est encore possible dans notre monde actuel. Voici donc ci-dessous, les promotions concernant Riders Republic, sur les différentes machines de jeu vidéo. Ainsi que les dates des fameuses promotions. Mais en vrai, ceci ne cachet-il pas de mauvaises ventes ? Seul Thomas P en a la connaissance...

Les promos de Riders Republic :

Ici sur PC via Ubisoft Connect : Du 17 novembre au 2 décembre, 25 % de réduction sur les Éditions Standard, Gold et Ultimate.

Du 17 novembre au 2 décembre, 25 % de réduction sur les Éditions Standard, Gold et Ultimate. Là sur PC via l’Epic Game Store : Du 21 au 30 novembre, 25 % de réduction sur les Éditions Standard, Gold et Ultimate.

Du 21 au 30 novembre, 25 % de réduction sur les Éditions Standard, Gold et Ultimate. Sur Stadia : Du 18 au 25 novembre, 30 % de réduction sur l'Édition Standard pour les joueurs Stadia Pro. Du 25 novembre au 2 décembre, 20 % de réduction sur les Éditions Gold et Ultimate pour les joueurs Stadia Pro également.

Du 18 au 25 novembre, 30 % de réduction sur l'Édition Standard pour les joueurs Stadia Pro. Du 25 novembre au 2 décembre, 20 % de réduction sur les Éditions Gold et Ultimate pour les joueurs Stadia Pro également. Sur Xbox One et Xbox Series X|S : Du 19 novembre au 2 décembre, 30 % de réduction sur l'Édition Standard et 20 % de réduction sur les Éditions Gold et Ultimate.

Du 19 novembre au 2 décembre, 30 % de réduction sur l'Édition Standard et 20 % de réduction sur les Éditions Gold et Ultimate. Sur PlayStation 4 et PlayStation 5 : Du 19 au 29 novembre, 30 % de réduction sur l'Édition Standard et 20 % de réduction sur les Éditions Gold et Ultimate.

Comme vous l'avez vu, il y en aura pour toutes les bourses et pour toutes les machines. Si vous ne l'avez encore jamais eu entre les mains, voici donc une belle occasion de se lancer. Si vous pensez que vous êtes un casse-cou, alors ce titre est peut-être fait pour vous.

Alors, vous attendez QUOI pour en profiter ?