Ces dernières heures, la saga BioShock a refait parler d'elle directement et indirectement. Judas, l'héritier non déclaré de la licence développé par Ken Levine, a séduit une poignée de journalistes. La ressemblance avec la franchise de Take-Two et 2K Games est frappante, mais le jeu a visiblement quelques atouts narratifs pour s'émanciper de son modèle. Cette semaine, BioShock Infinite a également fêté ses 11 ans, ce qui a conduit un internaute à demander des nouvelles du prochain épisode. Et contre attente, il a obtenu une réponse.

BioShock 4 est-il encore en développement ?

BioShock 4 est extrêmement discret et le seul moyen d'en savoir plus sur le projet, c'est d'éplucher les différentes offres d'emploi publiés depuis au moins quatre ans. Ce quatrième opus est conçu au sein de Cloud Chamber, un studio fondé en 2019, et ne compte pas tirer un trait sur son héritage. D'après ce qu'on a pu lire à droite à gauche, les développeurs veulent une expérience narrative avec du « caractère et de la personnalité », au sein d'un « monde nouveau et fantastique ».

Il ne devrait donc pas y avoir de recyclage de Rapture ou de Columbia, mais peut-être des références ou clins d'oeil. Selon une vieille rumeur, à prendre avec d'énormes pincettes, BioShock Isolation (le titre non officiel du jeu qui aurait leaké) pourrait même opter pour une ville coupée en deux. À la surface, il y aurait une société libre et riche, et en dessous, une sorte de version miroir bien plus inquiétante avec un tyran déterminé à remonter pour s'accaparer la cité. D'après les petites annonces, Cloud Chamber souhaiterait construire un « monde émergent de type bac à sable », interactif et évolutif, avec un système de gestion des dialogues. Plein de promesses a priori, mais où en est le jeu aujourd'hui ?

Une internaute a directement posé la question sous le tweet de 2K Games pour les 11 ans d'Infinite, et apparemment BioShock 4 est bien vivant. « Un nouveau jeu BioShock est-il encore en développement ? » peut-on lire sur X. Ce à quoi 2K Games a répondu avec un émoji cuisinier pour signaler que les équipes étaient toujours en train de « cuisiner » le soft tant attendu.

Crédits : Samantha J. Foster Composer et 2K Games via X.

Une nouvelle inespérée qui fait plaisir

Si cette réponse est très rassurante, c'est que les nouvelles autour de BioShock 4 ne le sont pas vraiment. On a appris que le scénario était entre de bonne mains puisqu'il a été confié à Liz Albl. Elle a contribué à différents gros jeux Ubisoft comme Watch Dogs Legion, Far Cry 4 & 5 ou encore Ghost of Tsushima. D'un autre côté, des bruits de couloir se sont propagés sur la Toile et ne sont pas du tout reluisants. Dans un thread publié sur Twitter en 2023, une personne a fait état d'un développement infernal et a révélé que le jeu aurait été redémarrée pour la quatrième fois... en 2022. Ces problèmes seraient dus à une désorganisation du studio, mais également à un manque d'expérience des employés. Et le scénario, pourtant essentiel, serait l'un des aspects en difficulté.

Comme pour le concept des deux villes, les pincettes sont plus que de rigueur. Cela étant dit, une autre découverte pourrait corroborer cette rumeur. D'après le compte ArtStation de Mack Stztaba, concepteur artistique du studio, BioShock 4 ne sortirait pas avant 2028. Pour l'heure, il faut donc faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire la réponse de 2K Games qui confirme que le projet est toujours sur les rails.