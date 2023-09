BioShock a mis tout le monde d'accord dès son premier opus. Le FPS à l'ambiance unique et au scénario génial a marqué son époque avant que les deux opus suivants, bien que légèrement moins mémorables, n'en fassent une saga à part entière. Malheureusement, les fans de la série n'ont pas eu de nouvel épisode à se mettre sous la dent depuis 2013 et la sortie d'Infinite. Pourtant, on sait que le développement de BioShock 4 est lancé depuis un moment du côté de Cloud Chamber, mais il faut se contenter de rumeurs et de fuites pour en savoir plus sur le jeu. Mais ça, c'était avant qu'un membre du studio ne lâch

La période de sortie de Bioshock 4 aurait fuité

Cloud Chamber se montre peu loquace concernant le développement de Bioshock 4. Heureusement, le compte ArtStation de Mack Sztaba, concepteur artistique du studio, dévoile une information majeure sur le AAA. Dans la liste des projets sur lesquels il travaille, l'homme mentionne bien le jeu et va même jusqu'à afficher une période de sortie. Le FPS sortirait selon toute vraisemblance en 2028. Oui, c'est une perspective particulièrement lointaine qui risque de faire beaucoup de déçus.

Bien sûr, on ne peut pas non plus considérer que le compte de Mack Sztaba fait office de canal de communication officiel, alors il faudra attendre une véritable officialisation. En tout cas, cette période de sortie très éloignée vient appuyer un leak récent alarmant selon lequel le développement Bioshock Isolation - comme il se nommerait - aurait été redémarré pour la quatrième fois à l'été 2022. Des employés inexpérimentés travailleraient sur le titre, ce qui ralentirait considérablement l'avancée du projet qui rappelons-le se fera sans Ken Levine son créateur. L'équipe serait même « incapable d'écrire un scénario digne d'une franchise de renom », ce qui fait quand même très peur. Vu que la source est loin d'avoir fait ses preuves, il convient de prendre beaucoup de recul. Cependant si le développement est bien aussi chaotique, ce serait pas surprenant d'avoir une perspective de lancement aussi lointaine.

On conseille aux fans de ne pas attendre trop impatiemment la sortie de BioShock 4 pour éviter une quelconque frustration. Vous pouvez toujours vous (re)plonger dans la BioShock Collection en attendant... ou dans Clockwork Revolution, une exclu Xbox qui s'inspire clairement de la franchise.