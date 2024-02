Le jeu d'action/aventure Beyond Good and Evil est très apprécié par beaucoup de monde. En attendant la suite, il se pourrait bien qu'une jolie surprise se prépare pour bientôt.

On le sait, le marché du jeu vidéo aime bien recycler les célèbres licences, et il n'y a aucune raison pour que certaines pépites d'Ubisoft y échappent. Ainsi, le célèbre jeu d'aventure Beyond Good and Evil qui va avoir le droit à un remaster semble enfin se rapprocher de sa potentielle date de sortie. Attention, tout ce qui va suivre reste tout de même à prendre avec des pincettes. Mais si la source semble sérieuse. Explications.

Beyond Good and Evil, enfin le remaster ?

L'édition remasterisée de Beyond Good and Evil, qui sera intitulée l'édition du 20e anniversaire, a été classée par le Comité sud-coréen de classification des jeux et de l'administration. Bien que cette classification n'indique pas une date de sortie précise, Insider Gaming a révélé, au cours d'une enquête en janvier dernier, avoir appris que le jeu pourrait sortir le 5 mars 2024. À l'époque, cette date n'avait pas été mentionnée dans le rapport en raison de la tendance d'Ubisoft à retarder ses jeux. Bien que la classification ne soit pas une confirmation directe, elle pourrait impliquer qu'Ubisoft se prépare pour un lancement.

En effet, ce type de classification est généralement un signe qui ne trompe pas. Et cela coïncide pas mal avec les déclarations de l'éditeur. Puisque Ubisoft avait déclaré lors de l'annonce : « Nous sommes ravis d'annoncer que le lancement officiel est prévu pour début 2024, et nous sommes déterminés à faire de cette sortie une expérience qui honore véritablement l'héritage de l'original » .Bref, toutes les planètes semblent alignées.

Concernant ce que l'on peut attendre de la version remasterisée, il ne devrait pas y avoir trop de changements. Elle suivra probablement la même tendance que les autres remasters, offrant une version rafraîchie de l'histoire classique avec la protagoniste bien-aimée, Jade. On devrait profiter d'une mise à jour graphique importante, reste à savoir jusqu'à quel point.

Par ailleurs, le développement de Beyond Good and Evil 2 reste techniquement en cours, malgré le fait que nous n'ayons rien vu de concret depuis plus de cinq ans. Sans compter que l'ambiance de travail au sein des équipes qui travaillent spécifiquement sur le jeu ne sont clairement pas favorables à un développement rapide.