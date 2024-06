Beyond Good & Evil va enfin donner des nouvelles officielles et forcément, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Ubisoft vient de communiquer et une surprise est pour très bientôt.

Cela fait des semaines, voire des mois, que nous avons droit à des rumeurs sur l'Édition 20e Anniversaire de Beyond Good & Evil. Il faut dire que la nostalgie est immense pour de nombreux joueurs. Ceci expliquant cela, les fans bouillonnent, et on peut les comprendre. Il se pourrait bien que leurs vœux soient enfin exaucés très (très) bientôt.

Beyond Good & Evil donne quelques nouvelles

Ainsi, Ubisoft se prépare à dévoiler l'Édition 20e Anniversaire de Beyond Good & Evil cette semaine, lors du showcase de Limited Run Games prévu pour ce jeudi 20 juin à 20h00 (heure de Paris). Cette annonce intervient après plusieurs leaks concernant cette édition spéciale. En novembre dernier, Ubisoft avait confirmé la sortie de ce titre inédit pour le début de l'année 2024, sans préciser les plateformes concernées.

Les leaks incluaient la diffusion accidentelle d'une version préliminaire du jeu à certains abonnés d'Ubisoft+. Provoquant une vague de spéculations et de curiosité parmi les fans. Ubisoft avait alors réagi en affirmant que cette version n'était pas représentative du jeu final et en s'excusant pour la confusion engendrée.

"Eh bien, le secret est dévoilé," avait déclaré Ubisoft à l'époque. "Joyeux 20e anniversaire à Beyond Good & Evil ! Nous avons hâte de vous en montrer plus sur cette édition spéciale, d'autres nouvelles à venir début 2024 !"

L'éditeur a également réitéré son engagement à offrir une expérience à la hauteur des attentes des fans de la série. "Alors que nous célébrons le 20e anniversaire de Beyond Good & Evil, notre engagement à livrer un jeu qui répond aux attentes élevées de nos fans est inébranlable," a ajouté Ubisoft. "Nous sommes ravis d'annoncer que le lancement officiel est prévu pour début 2024, et nous nous consacrons à en faire une expérience qui honore véritablement l'héritage du jeu original. Merci pour votre compréhension et votre soutien continu."

Un jeu qui suscite beaucoup d'intérêt

Par ailleurs, des trophées PlayStation pour cette édition 20e anniversaire sont apparus en ligne plus tôt ce mois-ci. Renforçant les spéculations sur les caractéristiques et les améliorations apportées à cette version du jeu. En attendant l'annonce officielle, la communauté des joueurs reste impatiente de découvrir ce que Ubisoft réserve pour cette édition anniversaire. Espérant une revisite fidèle et enrichie de ce classique du jeu vidéo. Cette édition 20e Anniversaire marque un moment clé pour les fans et pour Ubisoft. Soulignant l'importance de Beyond Good & Evil dans l'histoire des jeux vidéo et sa capacité à rassembler une communauté passionnée deux décennies après sa sortie initiale.