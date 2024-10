Ubisoft renforcerait ses équipes sur certains jeux comme Beyond Good & Evil 2 et un retour surprise de Rayman, après avoir pris une décision qui divise chez les joueurs.

C’était l’info de la soirée d’hier et de la matinée, Ubisoft a démantelé l’équipe ayant travaillé sur Prince of Persia The Lost Crown, laissant un peu tout le monde sur le fait accompli. S’il n’est pas rare de voir les équipes être réduites lorsqu’un projet est terminé, là on parle tout de même d’un groupe complet. Heureusement, rien de très grave pour les employés. Pas de fermeture ou de licenciement, mais simplement une redistribution des forces comme précisé par l'un des chef d'équipe chez Eurogamer.

Ça bouge encore chez Ubisoft

En ce moment, tout ce qui touche Ubisoft semble terriblement instable. On a l’impression que la moindre information qui touche l'entreprise de près ou de loin est un détonateur prêt à tout faire exploser. Entre les problèmes internes à l’entreprise, une tendance assez désastreuse à taper dessus pour un oui ou pour un non, sans oublier tous les « dramas » autour de certains jeux ou certaines décisions, qui trainent aussi sur les réseaux sociaux, c’est une période décidément très compliquée pour Ubisoft.

Et pourtant, l’entreprise continue son petit bonhomme de chemin, la preuve en est encore ici avec le renforcement de plusieurs projets suite à la fin du suivi de Prince of Persia The Lost Crown. « La plupart des membres de l'équipe qui ont travaillé sur Prince of Persia : The Lost Crown se sont tournés vers d'autres projets qui bénéficieront de leur expertise » avait ainsi déclaré Abdelhak Elguess, producteur senior sur le jeu, dans les colonnes de Eurogamer.

Prince of Persia The Lost Crown est l'un des meilleurs jeux que nous a fait Ubi ses dernières années.

Beyond Good & Evil 2, Rayman... Ubi renforcerait ses équipes

Mais où sont désormais dispatchés les développeurs ? Eh bien le très informé Tom Henderson a visiblement quelques éléments de réponse à nous donner. D’après ses sources, nombreuses chez Ubisoft, une partie de l’équipe de Prince of Persia The Lost Crown serait en train de travailler sur le grand retour de Rayman. L’ex mascotte n’a pas été vue depuis longtemps dans un jeu qui lui est entièrement dédié, mais ça pourrait visiblement changer. Un certain Project Steambot serait actuellement en développement et pourrait donc signer un comeback fracassant pour le personnage.

Henderson affirme ensuite qu’une autre partie des employés aurait été envoyée en renfort sur un certain Beyond Good & Evil 2. L’arlésienne que l’on attend depuis de très, très nombreuses années. Aux dernières nouvelles, le jeu était toujours en développement et même si les informations sont rares, il semblerait qu’Ubisoft souhaite accélérer les choses. Ce n’est pas plus mal. Enfin, une douzaine de développeurs aurait été envoyée sur le Project Ovr, le prochain jeu principal de la franchise Ghost Recon, toujours d’après les sources de Henderson.

Si rien ne vaut une annonce officielle, Henderson fait toutefois partie des quelques rares personnes extérieures généralement très (voire trop ?) bien informées sur les coulisses de l’éditeur.

Beyond Good & Evil 2, le jeu que l'on attend depuis... depuis... on ne sait même plus !

Les développeurs de Prince of Persia The Lost Crown déjà sur d'autres jeux

Ces mouvements d’effectifs ne sont pas rares, d’autant plus dans une entreprise de la taille d’Ubisoft. Reste maintenant à savoir si ce choix est judicieux et ça seul l’avenir nous le dira. Beaucoup de fans semblent en tout cas déçus de voir que l’éditeur a préféré redistribuer ses forces plutôt que de capitaliser davantage sur le talent de son équipe. Prince of Persia The Lost Crown fait partie des meilleurs jeux Ubisoft de ses dernières années. Il a rencontré un véritable succès critique et a même eu le droit à plusieurs DLC, tout aussi réussi au passage.

La réussite commerciale en demi-teinte expliquerait très certainement le choix de passer à autre chose, pour peut-être revenir en force plus tard, qui sait. Au 31 janvier 2024, soit une dizaine de jours après son lancement, le jeu ne s’était vendu qu’à 300 000 exemplaires, bien en dessous des attentes. Son prix sera même revu à la baisse plus tard histoire de tenter davantage les joueurs, mais si les chiffres exacts manquent, ils ne doivent malheureusement pas être au niveau des espérances.

