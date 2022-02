On continue notre série de news sur les vaporwares. Après Dead Island 2, c'est au tour de Beyond Good & Evil 2 de donner un signe de vie, via un article de chez Bloomberg.

C'est donc le fameux Jason Schreier sur bloomberg qui nous donne des nouvelles de Beyond Good & Evil 2. Initialement annoncé en 2008, le projet titanesque d'Ubisoft ne s'est plus montré depuis les démos presses de l'E3 2018 où on avait pu voir un peu de gameplay. Depuis, le développement est un peu parti à vau-l'eau, avec entre autres une communication très peu active, et surtout la défection de Michel Ancel qui a décidé de prendre sa retraite en 2020.

Beyond Hope & Evil ?

Depuis, les nouvelles ne sont pas bonnes, avec entre autres un tweet alarmiste de la part de Tom Henderson, posté en novembre 2021, qui nous expliquait que l'annulation du jeu n'était plus qu'une question de temps. D'ailleurs, en 2017 déjà, on se souvient qu'Ubisoft faisait appel aux âmes charitables pour fournir des artworks de manière bénévole et ainsi habiller l'univers du jeu, ce qui avait fait du bruit à l'époque. Autant dire que la confiance n'a jamais vraiment été de mise envers ce projet. Il faut aussi rappeler que plusieurs projets de chez Ubisoft semblent patiner en ce moment. On a notamment une pensée émue pour Skull & Bones, qui avait été annoncé lors de l'E3 2017 (en même temps que Steep).

Beyond Good & Evil 2 : vers une sortie sur PS6 ?

Mais il ne faut pas perdre espoir, et selon le journaliste de Bloomberg, Beyond Good & Evil 2 est toujours d'actualité chez Ubisoft, et que des équipes sont à l’œuvre dessus. Le hic ? Selon l'article, le jeu serait toujours dans sa phase de pré-production ! Pour un jeu annoncé en 2008, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement rassurant. En clair, inutile d'espérer une sortie dans les années à venir. Il va falloir être sacrément patient pour revoir Jade, et on se doute que le jeu sera probablement différent de ce qui a déjà été montré.