L’arlésienne d'Ubisoft refait parler d’elle. Quelques jours seulement après l’annonce d’une nouvelle conférence qui promet son lot d’annonces, voilà que Beyond Good & Evil 2 refait surface. Non, la création de Michel Ancel n'est pas abandonnée. Elle est bien toujours vivante et son développement a semble-t-il avancé.

Les choses avancent pour Beyond Good & Evil 2

Celui qui devrait marquer l’histoire du jeu vidéo en étant le premier quadruple A de l’histoire se fait discret depuis de longues années. Son développement chaotique et les nombreuses difficultés rencontrées ont conduit à deux ans de disette totale pour les joueurs, mais cela pourrait bientôt changer. Les équipes auraient avancé depuis le départ de Michel Ancel au point d'avoir une démo concrète. Selon les sources du très sérieux Tom Henderson (via Exputer), le prochain Beyond Good & Evil serait bientôt jouable en dehors du studio.

Ubisoft se préparerait en effet à conduire des phases de test externes en juillet afin d’avoir un nouveau regard sur le jeu. On parlerait ici alors d’essais plus intenses et plus longs que ce qu’Ubisoft a l’habitude de faire (une session par semaine). Malheureusement, l’insider n’a aucune information supplémentaire à donner, pas même sur l’état du jeu ou son développement. Que Beyond Good & Evil 2 soit enfin prêt à être approché par certains joueurs triés sur le volet, c’est plutôt bon signe. Gageons que l’éditeur français donne de ses nouvelles lors de l’Ubisoft Forward de septembre.