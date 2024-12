Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement, mais il semble que le projet ait longtemps été marqué par le chaos. Son créateur principal, Michel Ancel, prend la parole pour expliquer les défis rencontrés durant sa conception.

L’attente autour de Beyond Good & Evil 2 semble interminable. Annoncé pour la première fois en 2008 et réintroduit en grande pompe en 2017, le projet reste aujourd’hui enveloppé de mystère. Dans une récente interview, Michel Ancel, créateur de la franchise, a partagé des détails sur les difficultés rencontrées lors du développement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que des conflits internes ont lourdement pesé sur l’avancement du jeu.

Des visions qui s’entrechoquent pour Beyond Good & Evil 2

Selon Michel Ancel, l’un des principaux obstacles du projet Beyond Good & Evil 2 résidait dans les désaccords entre les responsables. C'est ce qu'il raconte dans une interview avec Superpouvoir. Chacun avait une vision différente pour le jeu. L’art director souhaitait revoir constamment les éléments artistiques, le game director voulait créer des donjons générés aléatoirement, et Ancel, lui, rêvait d’une aventure spatiale. Ce manque de coordination a plongé les équipes dans la confusion. "Les équipes ne savaient même pas qui prenait les décisions", explique Ancel.

Ces divergences auraient pu être résolues par une gestion plus rigoureuse. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Même l’intervention d’Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, n’a pas suffi à mettre de l’ordre dans le projet.

Des erreurs reconnues

Michel Ancel, qui a quitté Ubisoft en 2020 pour se consacrer à une nouvelle carrière dans la protection de la faune, admet sa part de responsabilité. Il regrette de ne pas avoir été plus impliqué et de ne pas avoir défendu la vision globale du jeu. "Je n’ai pas assez soutenu le projet ni été assez conciliant avec les équipes", confie-t-il.

Pour lui, les tensions provenaient d’une passion mal maîtrisée. "La passion est une énergie formidable, mais elle peut aussi mener à des affrontements", ajoute-t-il. Ces conflits ont non seulement ralenti le développement, mais ont également fragilisé les équipes.

Malgré les nombreux retards et les problèmes rencontrés, Ubisoft assure que Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement. En 2020, Yves Guillemot déclarait que le jeu "progressait bien". Cependant, quatre ans plus tard, aucun élément concret n’a été présenté.

Source : superpouvoir